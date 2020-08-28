В Петербурге задержали группу квартирных воров

Накануне днем около 15:30 у дома 25 по Трамвайному проспекту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при силовой поддержке СОБР «Гранит» Росгвардии по подозрению в квартирной краже задержали двух соучастников – 36-летих жителя Ростовской области и уроженца Ставрополья, проживающего в хостеле в Санкт-Петербурге. Указанные граждане задержаны по горячим следам с поличным после кражи имущества из квартиры одного из домов на проспекте Народного Ополчения. Злоумышленники проникли в данную квартиру, повредив замок, и похитили денежные средства и ювелирные изделия хозяйки жилища. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей. Похищенное изъято. Кроме того, у задержанных изъяты орудия взлома, сотовые телефоны, маски, перчатки.

Следственным управлением УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Оба подозреваемых задержаны в порядке стать 91 УПК РФ.

У полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к целой серии аналогичных преступлений в регионе. В настоящее время устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности.