ЗакС может принять постановление о протесте против закона о дистанционном голосовании

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном cобрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров подготовили к внесению в городской парламент проект Постановления ЗакС «Об обращении к Председателю Совета Федерации ФС РФ Матвиенко В.И. о протесте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга против принятия законопроекта «О внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Напомним, накануне Государственная Дума во втором и сразу в третьем чтениях одобрила законопроект, предусматривающий возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов, а также на референдумах. Сделать свой выбор в таком случае можно будет путем электронного голосования или по почте. Проект Постановления будет внесен в ЗакС в понедельник.

В тексте обращения говорится:

«Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга просят Совет Федерации ФС РФ не одобрять проект закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с его глубокой коррупционной составляющей. Данный закон предоставляет широкие возможности для манипуляции результатами выборов, снижает их прозрачность и конкурентность.

Полагаем, что сама идея дистанционного голосования противоречит нормам федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", определяющего приоритетом свободное, не делегируемое другим лицам волеизъявление граждан и строгое обеспечение тайны голосования. Эти три позиции невозможно гарантировать при дистанционном голосовании, а стало быть, его результаты нельзя признавать достоверным и легитимным основанием для принятия решений о наделении кандидатов соответствующими полномочиями.

Отсутствие возможности внешнего, в том числе общественного контроля за тем, что волеизъявление гражданина произведено лично, тайно и свободно, то есть без внешнего давления и принуждения, разрушает сам институт всенародных выборов как часть демократической модели государственного устройства. Особую тревогу вызывает возможность электронного или почтового голосования сотрудников бюджетных учреждений, которые зависят от региональных властей и, как правило, на каждых выборах подвергаются давлению со стороны своего руководства и руководства профильных ведомств правительств субъектов Федерации.

Кроме того, наличие в принятом Государственной Думой ФС РФ законе двусмысленной формулировки, позволяющей Центральной избирательной комиссией Российской Федерации устанавливать перечень случаев и порядка принятия решения органами государственной власти о проведении голосования по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования, не позволяет последней устанавливать порядок проведения самого такого «удаленного» голосования. Таким образом, как сам процесс электронного голосования, так и связанные с ним механизмы, в том числе контроля, остаются без правового регулирования, что влечет субъективный подход в проведения голосования в субъектах РФ.

Что касается электронного голосования, то недавний и до сих пор продолжающийся сбой в работе сайта www.gosuslugi.ru, вызванный массовым единовременным обращением граждан, пытающихся подать заявления о предоставлении выплат на детей от 3 до 16 лет, ставит под сомнение возможность организации безотказного онлайн-волеизъявления в единый всероссийский день голосования, когда избиратели всей страны будут пользоваться одним и тем же каналом доведения своего голоса до избирательных органов. Кроме того, негативным примером является сбой в работе системы электронного голосования в Московскую городскую Думу в сентябре 2019 года: более 11 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в электронном голосовании, но около 500 избирателей не смогли оставить свой голос из-за технического сбоя, что повлияло на исход выборов.

Также нет гарантий того, что почтовые отправления с данными о голосовании будут заполнены понятным для избирательных комиссий способом, равно как и нет механизмов контроля за тем, что эти письма станут на 100% учитываться при подсчете голосов, обязательно будут признаваться действительными и трактоваться строго в соответствии с волеизъявлением гражданина.

Как уже говорилось ранее, при дистанционном волеизъявлении не соблюдается тайна голосования, ведь отправитель электронного или почтового «голоса» должен будет сообщить свои полные, в том числе паспортные данные для подтверждения наличия избирательного права.

В связи с этим просим Совет Федерации ФС РФ рассмотреть и не одобрять принятый Государственной Думой ФС РФ 13 мая 2020 года Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и возвратить его на доработку.

Комментирует Марина Шишкина, руководитель петербургских справедливороссов:

- Почтовое голосование уже было в новейшей истории выборов и было отменено именно потому, что привело к массовым нарушениям и фальсификациям результатов голосования. То, с какой поспешностью и при каких обстоятельствах парламентское большинство «протащило» законопроект в Думе, свидетельствует о том, что оно понимает – шансов честно победить на выборах у них нет. Вместо того, чтобы принимать законы, которые помогали бы россиянам, оказавшимся в условиях пандемии на грани выживания, единороссы в очередной раз позаботились о себе.