На трассе А-121 «Сортавала» на два месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лосево

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, светофорные объекты, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
На данном участке дороги от двух до четырёх полос движения.
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Производители работ: ООО «ТрансДорТех» и ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.