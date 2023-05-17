На трассе А-121 «Сортавала» на два месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лосево

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством дорожных работ в период с 22 мая по 30 июля будет поэтапно меняться схема организации дорожного движения, будет организован перепуск движения на встречное направление, организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием и при помощи регулировщиков дорожного движения. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, светофорные объекты, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На данном участке дороги от двух до четырёх полос движения.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А- А-121 «Сортавала» с 74 по 77 километр, между посёлками Лосево и Сапёрное Приозерского района. Будет выполнена полная замена верхнего слоя и локальная замена нижних слоёв асфальтобетонного покрытия проезжей части, локальная замена основания дорожной одежды, восстановление обочин, замена повреждённого бордюрного камня и металлического барьерного ограждения, установка четырёх автобусных павильонов» - добавил Пузыревский.

Производители работ: ООО «ТрансДорТех» и ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.