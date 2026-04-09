В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов

Ежегодный процесс разводки мостов через Неву в Санкт-Петербурге начинается в ночь на 10 апреля. Первыми будут разведены Дворцовый и Троицкий мосты. Переправы через Большую Невку присоединятся к ним с 20 апреля.
Конкретное время начала движения судов и регулярность разводок зависят от погодных условий и ежедневных запросов Администрации «Волго-Балт». Разводка осуществляется строго по утверждённому графику. Пролёты могут быть сведены раньше указанного времени после прохождения всех судов, чтобы минимизировать задержку для автомобильного трафика.
Губернатор отметил, что открытию навигации предшествовала длительная подготовка. В межнавигационный период был обновлён Дворцовый мост: специалисты провели ремонт четырёх гидроцилиндров левого крыла главной городской переправы. Эти элементы являются ключевыми в разводном механизме, обеспечивая необходимое усилие для подъёма и опускания пролётов. Их исправное состояние гарантирует стабильную и бесперебойную работу всей сложной системы.
Специалисты «Мостотреста» выполнили более 60 технических разводок городских мостов для проверки оборудования и конструкций разводных пролётов. Это позволило настроить системы управления, а также осуществить ремонт и техническое обслуживание узлов, недоступных когда мост наведён.
Навигационный период для регулярной разводки мостов через Неву, Большую и Малую Неву традиционно стартует 10 апреля и завершается 30 ноября. Для мостов через Большую Невку навигация начинается 20 апреля и продолжается до 15 ноября.
Мосты не разводятся в официальные праздничные дни — в ночь на 2 мая, 10 мая, 13 июня, 5 ноября, — а также при условиях заморозков, сильного ветра или значительного повышения уровня воды.
График разводки мостов в 2026 году не изменился. Пять мостов — Благовещенский, Дворцовый, Володарский, Тучков и Биржевой — разводятся дважды в течение ночи. Самый ранний развод — Дворцовый мост в 01:10, самый поздний — мост Александра Невского в 02:20.
Текущий график разводки доступен в бесплатном мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на информационном портале «Мостотреста». На этих ресурсах в режиме реального времени публикуется информация о состоянии моста (разведён или наведён) и времени до следующей разводки или наводки.