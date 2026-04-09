В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов

Ежегодный процесс разводки мостов через Неву в Санкт-Петербурге начинается в ночь на 10 апреля. Первыми будут разведены Дворцовый и Троицкий мосты. Переправы через Большую Невку присоединятся к ним с 20 апреля.

Конкретное время начала движения судов и регулярность разводок зависят от погодных условий и ежедневных запросов Администрации «Волго-Балт». Разводка осуществляется строго по утверждённому графику. Пролёты могут быть сведены раньше указанного времени после прохождения всех судов, чтобы минимизировать задержку для автомобильного трафика.

«Разводные мосты – один из символов Петербурга, важнейшая часть транспортной инфраструктуры города и ключевое звено «большой» навигации по Неве. В этом году строящийся Большой Смоленский мост станет тринадцатой разводной автомобильной переправой Петербурга. Его «крылья» примерно на месяц будут подняты на 72 градуса. Это позволит крупногабаритным судам проходить по фарватеру Невы, а строителям - демонтировать временные сооружения, которые защищали строящиеся опоры моста во время ледохода. Далее разводка будет осуществляться по графику», - сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что открытию навигации предшествовала длительная подготовка. В межнавигационный период был обновлён Дворцовый мост: специалисты провели ремонт четырёх гидроцилиндров левого крыла главной городской переправы. Эти элементы являются ключевыми в разводном механизме, обеспечивая необходимое усилие для подъёма и опускания пролётов. Их исправное состояние гарантирует стабильную и бесперебойную работу всей сложной системы.

Специалисты «Мостотреста» выполнили более 60 технических разводок городских мостов для проверки оборудования и конструкций разводных пролётов. Это позволило настроить системы управления, а также осуществить ремонт и техническое обслуживание узлов, недоступных когда мост наведён.

Навигационный период для регулярной разводки мостов через Неву, Большую и Малую Неву традиционно стартует 10 апреля и завершается 30 ноября. Для мостов через Большую Невку навигация начинается 20 апреля и продолжается до 15 ноября.

Мосты не разводятся в официальные праздничные дни — в ночь на 2 мая, 10 мая, 13 июня, 5 ноября, — а также при условиях заморозков, сильного ветра или значительного повышения уровня воды.

График разводки мостов в 2026 году не изменился. Пять мостов — Благовещенский, Дворцовый, Володарский, Тучков и Биржевой — разводятся дважды в течение ночи. Самый ранний развод — Дворцовый мост в 01:10, самый поздний — мост Александра Невского в 02:20.

Текущий график разводки доступен в бесплатном мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на информационном портале «Мостотреста». На этих ресурсах в режиме реального времени публикуется информация о состоянии моста (разведён или наведён) и времени до следующей разводки или наводки.