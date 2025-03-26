Блогерство теперь профессия

В классификатор видов экономической деятельности будут включены новые коды – «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети» и «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети». Соответствующие изменения внесены Росстандартом, они регламентируют положение блогеров.

Новая норма вступит в силу с 1 мая 2025 года. Присвоение кода экономической деятельности повысит прозрачность налогообложения, упростит процесс защиты авторских прав, а также позволит блогерам участвовать в программах с господдержкой.

Блогеры должны будут добавить новые коды в регистрационные данные через Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это стандартная процедура, которая может быть реализована через портал «Госуслуги» или личное обращение в налоговую инспекцию.

Как пояснил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, присвоение блогерам отдельных кодов в классификаторе экономической деятельности станет мощным толчком для институционализации индустрии в России.

«Долгое время в России отсутствовало профильное законодательное регулирование сферы – сейчас ситуация постепенно меняется. Выделение новых кодов ОКВЭД стоит рассматривать как очередной шаг на пути институционализации сегмента. Блогерство, по сути, приравнивается ко всем остальным видам экономической деятельности и становится полноценной профессией. Нововведения серьезно упростят ведение предпринимательской активности. Во-первых, блогеры смогут легально работать с партнерами. Во-вторых, новая мера может повлиять на упрощение налогообложения авторов контента, а также на повышение его прозрачности. Блогеры смогут воспользоваться специальными налоговыми режимами, а необходимость дробления бизнеса или работа в серой зоне отпадут сами самой», – пояснил депутат.

Немкин напомнил, что в 2024 году в России был принят закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», который определил основы правового регулирования креативного сектора российской экономики.

«Это рамочное законодательство, призванное наконец сформировать регуляторную рамку для обеспечения развития креативных индустрий и предпринимательской деятельности в этой сфере. К 2030 году доля креативных индустрий в экономике России должна увеличиться до 6% ВВП. Поэтому сейчас происходит законодательное оформление отрасли, а также регламентация работы отдельных ее сегментов. Включение креативных индустрий в правовые рамки, прежде всего, позволит разработать полноценные программы развития сферы», – отметил депутат.

Немкин подчеркнул, что представители креативных индустрий, прежде всего блогеры, давно заняли ведущие позиции в публичном медийном пространстве.