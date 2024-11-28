ента новостей

14:01
Реестр хостинг провайдеров может стать еще прозрачнее
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Лисьем Носу
12:26
В Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в автосалоне
11:42
В центре Петербурга неизвестный обстрелял окна спортшколы
09:27
Что происходит с российским рублем?
09:25
Искусственный интеллект поможет ЗАГСу
22:25
В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи
22:20
Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильинского – 6 мячей
21:34
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1, голы в составе победителей забили Лусиано Гонду и Артур
20:44
Доммараджу Гукеш выиграл у Дин Лижэня 3-ю партию и сравнял счёт в матче за шахматную корону
19:20
Поисковики подведут итоги года на церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти»
19:08
В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека
17:09
Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»
16:23
Зарплаты в транспорте выросли
14:03
В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице
13:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:28
Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой
10:49
Дискуссия «Герои нашего времени» состоится в Историческом парке
09:40
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей
09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
09:13
Нелегальный мигрант хотел откупиться
08:43
Они платили за лишнего человека
08:38
В СПб займутся подготовкой кадров
01:49
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2
18:00
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов на ташкентском турнире «Кубок Президента» набрал 3 очка за 6 туров и занимает 70-е место, у Ивана Землянского – 3,5 очка и 29-е место
17:19
Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»
13:28
Петербуржцы могут платить налоги через МФЦ
12:45
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «В.Клюев», «ПК-145» и «Перекат»
12:09
Недвижимость подорожала из-за метро
10:30
В Южной Корее мужчина осужден за переедание
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Реестр хостинг провайдеров может стать еще прозрачнее

Реестр хостинг провайдеров может стать еще прозрачнее

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В Минцифры России задумались о расширении перечня данных, которые хостинг-провайдеры обязаны предоставлять в Роскомнадзор.

Минцифры предложили дополнить перечень сведений о хостинг-провайдерах, которые компании обязаны передавать в Роскомнадзор (РКН), следует из проекта постановления Правительства, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

В министерстве предлагают разрешить Роскомнадзору запрашивать у хостинг-провайдеров данные о стране выдачи удостоверяющих документов для физлиц, а для юрлиц РФ или иностранных компаний – наименование и ИНН, сетевые адреса и доменные имена, выданные провайдером. В случае принятия постановления, новые нормы вступят в силу 1 января 2025 года.

Соответствующие данные могут быть запрошены в том случае, если РКН выявит риски для обеспечения устойчивости сети. Отмечается, что срок предоставления указанной информации не должен превышать четыре часа с момента запроса.

«Речи о передаче персональных данных не идет», а нововведения усовершенствуют безопасность инфраструктуры и защитят пользователей, сообщили в Минцифры «Коммерсанту». В РКН, в свою очередь, отметили, что данные необходимы для выявления потенциальных источников компьютерных атак на отечественные организации, а также для оценки рисков возникновения угроз. «Сведения о вычислительной мощности предоставляются на основании запроса не чаще двух раз в год», – подчеркнули в ведомстве.

В начале этого года в России появился реестр хостинг-провайдеров, который ведет Роскомнадзор, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«По итогам принятия поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был установлен новый регламент работы хостинг-провайдеров на территории нашей страны. В настоящий момент клиенты хостингов обязаны проходить идентификацию, провайдеры – хранить данные о клиентах как минимум год по окончанию предоставления услуг, взаимодействовать с системой ГосСОПКА (госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак – прим.), а также быть подключенным к СОРМ (госсистема технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий – прим.)», – пояснил депутат.

Как отметил Немкин, создание реестра, а также введение новых требований – следствие возросшего числа киберпреступлений, в частности атак на инфраструктуру российских компаний.

«Прежнее законодательство позволяло использовать ресурсы отечественных хостинг-провайдеров для совершения противоправных действий. По сути, ни провайдер, ни государство не владели какой-либо существенной информацией о клиентах компаний. Это повлияло не только на общий рост информационного давления, но и на увеличение числа внутренних кибератак. При этом актуальность проблем пока что сохраняется. Например, в этом году 66% IP-адресов в ботнетах, атаковавших российские компании, были отечественными», – рассказал депутат.

Предложенные нормы положительно скажутся на повышении прозрачности рынка, считает Немкин.

«Однако запрашиваемые сведения – чувствительная информация, к раскрытию которой необходимо подходить крайне осторожно. Кроме того, необходимо провести оценку влияния новых требований на бизнес. Если крупные хостинг-провайдеры смогут быстро перестроиться, то малым потребуется как время, так и привлечение дополнительных средств. Это, конечно, также нужно учитывать», – подчеркнул депутат.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-10-2024, 01:42
Кабмин утвердил перечень хостинг-провайдеров для государственных онлайн-ресурсов
19-04-2024, 11:47
Каким провайдерам хостинга сегодня можно работать в РФ?
5-02-2024, 09:48
Роскомнадзор будет фильтровать реестр провайдеров хостинга
27-09-2023, 15:29
Мошенникам станет тяжелее жить: опубликован проект правил идентификации клиентов хостинга
9-09-2020, 17:38
Как выбрать хостинг
14-08-2023, 10:31
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
25-11-2024, 20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
25-11-2024, 20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
Наверх