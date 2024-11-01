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Питерец.ру » Общество » Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил Дуров

Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил Дуров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Telegram
Telegram постепенно движется к тому, чтобы стать видеоплатформой. Теперь там появилась ускоренная загрузка видео с функцией выбора качества.

Telegram ввел в обновлении ускоренную загрузку видео с функцией выбора качества.

«В сегодняшнем обновлении — ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое», — говорится в сообщении на сайте мессенджера.

Теперь при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество — низкое, среднее или высокое.

«До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения. В результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее!», - отметил основатель мессенджера Павел Дуров.

Из обычного мессенджера Telegram давно превратился в многофункциональную платформу, которая развивается быстрыми темпами, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Именно поэтому его популярность как в России, так и в мире продолжает расти - основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что мессенджером пользуется 900 млн человек ежемесячно во всем мире, половина из них открывает приложение каждый день. В нашей стране аудитория Telegram превышает 60 млн человек. При этом 30% времени в мессенджере наши граждане тратят на чтение новостных и развлекательных каналов. Очевидно, что на фоне такой популярности платформы растет и количество рисков, которые создают злоумышленники», - отметил депутат.

Сегодня Telegram нужно тщательнее заботиться о безопасности пользователей, считает Немкин.

«В первую очередь, речь о распространении противоправного контента. Модерация запрещенной информации на платформе идет довольно быстро, однако добиться того, чтобы все материалы, к которым у Роскомнадзора есть вопросы, были удалены, пока не удалось. Также нужно продолжать борьбу с мошенническими схемами, которые активно распространяются в Telegram», - добавил он.

Одна из самых распространенных схем в мессенджере — это фальшивые инвестиционные проекты. Мошенники создают каналы, где обещают высокие доходы от вложений в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты. Часто такие схемы сопровождаются фальшивыми отзывами и рекомендациями, чтобы создать видимость надежности. В итоге жертвы теряют свои деньги, не получая никакой прибыли.

Еще одной популярной схемой являются лотереи и розыгрыши с заманчивыми призами. Мошенники часто используют имена известных брендов или знаменитостей, предлагая участникам "выиграть" ценные призы, такие как смартфоны или деньги. Чтобы участвовать, пользователи должны выполнить ряд условий, таких как подписка на канал или перевод небольшой суммы денег. В большинстве случаев после выполнения всех условий жертвы не получают ничего, а мошенники исчезают с деньгами.

«Кроме того, стоит отметить схемы, связанные с фишингом. Мошенники рассылают ссылки на фальшивые сайты, имитирующие популярные сервисы и мессенджеры. Пользователи, вводя свои личные данные, становятся жертвами кражи информации. Часто такие сообщения выглядят очень правдоподобно и могут даже содержать логотипы известных компаний, что увеличивает шансы на обман. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно быть осторожным и не переходить по сомнительным ссылкам», - напомнил Немкин.

При этом после заявления Павла Дурова о том, Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы, уже произошло снижение доходов кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт» для хищения денег и данных с банковских карт, рассказали в компании F.A.C.C.T.

Как отметили в компании, когда Дуров рассказал об этих мерах борьбы со злоумышленниками, «некоторые мошеннические группы стали отказываться от взаимодействия в мессенджере».

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн руб.», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.
«Как мы видим, Telegram стоит не только вводить новые меры борьбы с мошенниками, но и публично о них рассказывать – зачастую это может сработать как превентивная мера», - заключил Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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