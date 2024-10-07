На базе Telegram скоро должен появиться собственный аналог YouTube. В пятницу, 4 октября, разработчики мессенджера опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера.
Плеер будет воспроизводить ролики и аудиодорожки. Сначала его планируют добавить в мобильную версию приложения для iOS. После тестирования он появится у пользователей Android, а также в десктопной версии платформы.
Среди основных требований — работоспособность на iOS 12 и более поздних версиях, поддержка HLS-стриминга и автоматическая настройка качества ролика в зависимости от скорости интернета. Разработчики считают, что новый плеер в Telegram может составить конкуренцию YouTube.
У мессенджера есть встроенный AVPlayer. Участникам конкурса предлагается создать ему замену, которая сможет работать быстрее и автоматически переключаться между многочисленными доступными потоками видео, основываясь на данных о скорости подключения к интернету, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Telegram разработает собственный аналог YouTube
На базе Telegram скоро должен появиться собственный аналог YouTube. В пятницу, 4 октября, разработчики мессенджера опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера.