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Питерец.ру » Общество » Военной академии Росгвардии — 80 лет

Военной академии Росгвардии — 80 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
11 октября в Петербурге состоялось тожественное мероприятие, посвященное 80-летию Военной ордена Жукова академии войск национально гвардии Российской Федерации.

11 октября в Санкт-Петербурге состоялось тожественное мероприятие, посвященное 80-летию Военной ордена Жукова академии войск национально гвардии Российской Федерации. По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова командование, преподавателей, ветеранов и курсантов Академии со знаменательной датой поздравили заместители главы ведомства генерал-полковник Сергей Бойко, генерал-полковник Алексей Воробьев и генерал-полковник полиции Анатолий Маликов.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие выпускник этого учебного заведения 1973 года, председатель Ассоциации юристов России, председатель Императорского православного палестинского общества генерал-полковник Сергей Степашин, члены Совета ветеранов Росгвардии, представители органов государственной власти, духовенства и общественные деятели.

От лица руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьев поздравил личный состав Академии и пожелал благополучия и скорейшей победы в специальной военной операции. Заместитель главы ведомства выразил уверенность в том, что новое поколение курсантов продолжит с честью нести знамя Академии, приумножая её традиции.

С приветственным словом к присутствующим также обратился начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Бойко, который отметил, что задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед войсками национальной гвардии, потребовали создания Военной академии. Он пожелал курсантам успешной учёбы и освоения новых знаний.

В своем выступлении Сергей Степашин рассказал, что выпускники учебного заведения всегда выполняли задачи в самых горячих точках. «Ребята, вы сейчас крайне востребованы и на специальной военной операции, и при решении боевых задач на территории страны, я хочу пожелать вам здоровья, берегите себя, своих друзей и берегите нашу великую Родину!», - отметил Сергей Степашин.

В ходе церемонии генерал-полковник Алексей Воробьев и генерал-полковник Сергей Бойко торжественно открыли табличку с наименованием Военной академии на фасаде главного корпуса учебного заведения, а также заложили «Капсулу времени» с посланием потомкам, которую вскроют к 100-летию вуза.

Также в рамках торжественного мероприятия заместители директора Росгвардии вручили отличившимся представителям профессорско-преподавательского состава Академии государственные награды.

Указом Президента Российской Федерации за высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии работники военного вуза награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а офицеры образовательного учреждения - медалью Суворова и медалями Жукова.
За заслуги в укреплении законности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии двум преподавателям военного вуза объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Также заместители директора Росгвардии, Сергей Степашин и председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл встретились с курсантами академии, участвовавшими в специальной военной операции, и рассказали им об опыте своей службы.

Справочно:

Датой основания Военной ордена Жукова академии войск национально гвардии Российской Федерации считается 12 октября 1944 года. Свою историю высшее военное учебное заведение ведет от офицерской школы милиции, которая была сформирована в поселке Красная Глинка Куйбышевской области. Сегодня это главный военный вуз Росгвардии.
За 80 лет образовательное учреждение подготовило более 33 тысяч офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью окончили – более 300 человек, а с отличием – почти 2,5 тысячи.

В 2024 году высшее военное учебное заведение преобразовано в Военную академию войск национальной гвардии Российской Федерации. Здесь осуществляется подготовка офицерских кадров на командном факультете и факультете военно-политической работы. С этого года в Академии открыт новый – командно-артиллерийский факультет.

Сегодня военная академия располагает высококвалифицированными командными и педагогическими кадрами, имеющими большой педагогический стаж и практический опыт работы в войсках.
Обучение в Академии ведут преподаватели - ветераны боевых действий, участники СВО и контртеррористических операций. Возглавляет Военную ордена Жукова академию войск национально гвардии генерал-майор Андрей Кийко.
В числе первокурсников 2024 года – военнослужащие-участники специальной военной операции, юноши-уроженцы Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также дети участников СВО.

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