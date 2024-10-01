В ABBYY решили избавиться от российских специалистов

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY уволил всех россиян. Сокращения программистов прошли в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, сообщают бывшие сотрудники компании в соцсетях.
Компания покинула Россию в 2022 году, но при этом предложила российским сотрудникам переехать – на это согласились несколько сотен человек. Теперь их неожиданно уволили.
Сейчас в X и Linkedin появилось несколько десятков постов бывших сотрудников ABBYY из Сербии, Кипра и Будапешта, которые ищут работу. При этом тех, кто работает в штаб-квартире в Калифорнии, увольнения не коснулись, пишут программисты.
ABBYY была создана в 1989 году благодаря студенту МФТИ Давиду Яну, который при этом перестал быть ее владельцем и руководителем в 2021 году. Тогда компанию выкупил Marlin Equity Partners.
Пример граждан России, которые сегодня оказались без работы просто по национальному признаку, должен быть поучительным для всех, кто по-прежнему считает релокацию отличным решением, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.