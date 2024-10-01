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Питерец.ру » Общество » В ABBYY решили избавиться от российских специалистов

В ABBYY решили избавиться от российских специалистов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
ИТ-компания ABBYY массово уволила россиян, которые работали в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште.

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY уволил всех россиян. Сокращения программистов прошли в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, сообщают бывшие сотрудники компании в соцсетях.

Компания покинула Россию в 2022 году, но при этом предложила российским сотрудникам переехать – на это согласились несколько сотен человек. Теперь их неожиданно уволили.

Сейчас в X и Linkedin появилось несколько десятков постов бывших сотрудников ABBYY из Сербии, Кипра и Будапешта, которые ищут работу. При этом тех, кто работает в штаб-квартире в Калифорнии, увольнения не коснулись, пишут программисты.

ABBYY была создана в 1989 году благодаря студенту МФТИ Давиду Яну, который при этом перестал быть ее владельцем и руководителем в 2021 году. Тогда компанию выкупил Marlin Equity Partners.

Пример граждан России, которые сегодня оказались без работы просто по национальному признаку, должен быть поучительным для всех, кто по-прежнему считает релокацию отличным решением, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Люди, которые предпочли переехать из России вслед за работодателем, просто без объяснения причин оказались уволены одним днем. В этом нет ничего удивительного – многие зарубежные компании сейчас выбирают именно такую модель поведения, притом что расставаться как с российским рынком, так и с российскими специалистами – решение очень недальновидное. На мой взгляд, всем, кто по-прежнему стремится за границу, стоит задуматься – точно ли обещанное зарубежными работодателями будущее совпадет с реальностью? А российским компаниям я бы советовал сейчас внимательно отнестись к тем, кто вышел на рынок после ABBYY. Действительно хорошие специалисты в нашей стране без работы не останутся», - отметил Немкин. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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