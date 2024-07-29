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Питерец.ру » Общество » Новый кампус "Кантиана" строится в соответствии с ключевыми критериями университетских городков

Новый кампус "Кантиана" строится в соответствии с ключевыми критериями университетских городков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
БФУ им. И. Канта
Новый кампус "Кантиана" БФУ им. И. Канта в Калининграде строится в рамках национального проекта "Наука и университеты"

Новый кампус "Кантиана" Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в Калининграде, строительство которого ведется в рамках национального проекта "Наука и университеты", станет ультрасовременным университетским городком, соответствующим международным стандартам.

История университетских кампусов насчитывает несколько столетий. Сам термин "кампус" впервые был применен к Принстонскому университету в США еще в XVII веке, означая "поле" или "открытое пространство". С тех пор концепция университетского кампуса прошла значительную эволюцию. Исторически сложились городские распределенные комплексы, городские локальные интегрированные кампусы и загородные или пригородные кампусы. Современные успешные университеты чаще всего развиваются по модели третьего типа, к которому будет относиться и "Кантиана".

За последние 30 лет, под влиянием глобализации образования, развития технологий и усиления конкуренции между вузами, сформировались четкие критерии успешного университетского кампуса. Они включают наличие четкой концепции развития, автономию в управлении, привлекательную архитектурно-пространственную среду, интеграцию в природный ландшафт, развитую инфраструктуру, низкую плотность застройки, обеспечение безопасности и социального комфорта, а также открытость для взаимодействия с городским пространством.

"Кантиана" разрабатывается с учетом всех этих критериев. Кампус имеет четкую концепцию развития, нацеленную на создание инновационной образовательной и исследовательской среды. Архитектурно-пространственное решение кампуса предполагает гармоничное сочетание современных зданий с природным ландшафтом, создавая привлекательную среду для студентов и преподавателей.

Особое внимание уделяется энергоэффективности и автоматизации управления инженерными системами. Применение передовых технологий позволит минимизировать потребление ресурсов и эксплуатационные расходы, что соответствует современным требованиям к "зеленым" кампусам.

Безопасность и комфорт обеспечиваются за счет современных систем контроля доступа на базе цифровых технологий. Цифровая инфраструктура кампуса создаст интеллектуальную среду с широким набором сервисов и инструментов для поддержки учебы, науки и коммуникаций, что является неотъемлемой частью современного университетского городка.

"Создавая "Кантиану", мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся не просто соответствовать международным стандартам, но и задавать новые. Наш кампус станет центром притяжения для талантливой молодежи, площадкой для внедрения инновационных решений и драйвером развития всего региона", - рассказали в пресс-службе БФУ им. И. Канта.

Реализация проекта "Кантиана", начатого в 2020 году и планируемого к завершению в 2025 году, позволит БФУ им. И. Канта совершить качественный рывок в своем развитии. Ожидается, что к 2027 году численность студентов вырастет до 15 тысяч, а количество научных сотрудников - до 300. Университетский городок, интегрированный в жизнь Калининграда, будет способствовать росту миграционного потока в регион на 10%, обеспечивая до 30% этого прироста.

Важной частью кампуса станут два новых корпуса общежитий на 2500 мест общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. В настоящее время в зданиях ведутся внутренние отделочные работы, монтаж фасадов, кровли и инженерных систем. Помимо жилых помещений, в общежитиях разместятся административные и вспомогательные службы, коворкинги, фуд-корт, рекреационная и фитнес-зона.

"Создание современного и комфортабельного жилья для студентов и аспирантов - одна из ключевых задач при строительстве нашего нового кампуса. Общежития "Кантианы" спроектированы в соответствии с лучшими мировыми практиками и будут оборудованы всем необходимым для учебы, отдыха и личностного развития", - отметили в пресс-службе БФУ им. И. Канта.

Напомним, что программа по созданию сети университетских кампусов в России стартовала в 2021 году по поручению президента в рамках нацпроекта "Наука и университеты". К 2030 году в стране должны появиться не менее 25, к 2036 году - до 40 кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Кампус “Кантиан”  планируется завершить к концу 2025 года.

Источник: БФУ им. И. Канта
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