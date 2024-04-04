В Петербурге могут появиться дома социального обслуживания

В Мариинском дворце состоялось заседание постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению. Депутаты рекомендовали городскому парламенту принять за основу законопроект о внесении изменения в городской закон «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Документ внёс Губернатор СПб.

Как отметила первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Колосова, речь идёт прежде всего о государственных учреждениях, подведомственных комитету. По её словам, изменения в городской закон продиктованы рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ от 2020 года. На их основе в городскую номенклатуру организаций социального обслуживания предлагается добавить такой тип учреждений, как дома социального обслуживания, в том числе детские. Корректировка нацелена на реформирование системы психоневрологических интернатов (ПНИ) и домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, в частности на их переименование. В случае принятия законопроекта ожидается, что в этом году уже три петербургских ПНИ и два детских дома-интерната актуализируют свои уставы.

– Очевидно, что предложенная мера назрела давно. Она позволит сделать в целом систему социального обслуживания населения в городе более совершенной, повысит эффективность работы соответствующих учреждений, – подчеркнул председатель постоянной комиссии Александр Ржаненков.

Также парламентарии рассмотрели федеральные законопроекты. Первым стал документ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», внесённый группой депутатов Государственной думы и сенаторов РФ. Предполагается уточнить в законодательстве понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга».

Первое авторы проекта определяют как медицинское вмешательство, сами действия по оказанию помощи гражданам. Возникающие отношения предполагается регулировать только нормами специального законодательства. В свою очередь, термин «медицинская услуга» предлагают употреблять исключительно, когда речь идёт о финансовом обеспечении медпомощи и санаторно-курортного лечения, при лицензировании медицинской деятельности, статистическом наблюдении в сфере здравоохранения, а также в других случаях. Цель проекта ФЗ – исключить двойное и неоднозначное, по мнению авторов, толкование двух понятий и ситуации, в которых медицинская помощь может определяться через термин «услуга». Учитывая прозвучавшие на заседании замечания, члены комиссии решили: 1) поддержать концепцию документа; 2) направить свой ответ по нему с соответствующими рекомендациями по доработке.

Другой федеральный законопроект – «О внесении изменений в статью 60.2 и статью 151 Трудового кодекса Российской Федерации». Документ внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов РФ. Они предполагают дополнить законодательство положениями, регулирующими труд работников-наставников, а также определяющими порядок оплаты за наставничество на основании гарантий, которые требуется закрепить необходимыми нормативными актами. Комиссия приняла во внимание заключение Правительства Российской Федерации на проект закона и поддержала документ при условии учёта замечаний, обозначенных высшим федеральным органом исполнительной власти.

Следующим вопросом повестки дня стала законодательная инициатива, нацеленная на корректировку действующего федерального закона № 157 о компенсации части ипотечного кредита многодетным семьям. Проект представила депутат Наталия Астахова. Согласно ФЗ правом погасить задолженность с помощью государственных средств (на сумму до 450 тысяч рублей) обладают мать или отец, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребёнок или последующие дети. Авторы инициативы предлагают предоставить такую же возможность многодетным семьям, приобретающим жильё в рассрочку. По словам Наталии Астаховой, поддержку документу выразил ряд региональных законодательных органов Северо-Запада. Комиссия приняла решение рекомендовать Законодательному Собранию Санкт-Петербурга принять соответствующее постановление парламента в 1 чтении.

В завершение заседания был заслушан доклад депутата Любови Менделеевой об участии делегатов ЗС СПб в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике, состоявшемся в Сыктывкаре в марте 2024 года.