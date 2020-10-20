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Питерец.ру » Общество » Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста»

Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста»

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Ежегодный Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста» соберет представителей НКО

23 октября в 9-30 начнет работу Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста».  Из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе мероприятие будет проходить сразу на трех площадках. Ими станут: МФК «Горный» (ул. Наличная, д. 28/16), Пространство «Линии» (8-я линия ВО, 25), Дом Молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский проспект, 48)

В торжественной церемонии открытия Форума примет участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. 

Традиционно «Социальный Петербург» объединит представителей благотворительных, добровольческих, экологических, правозащитных и других некоммерческих организаций Санкт-Петербурга. Также участниками встречи станут представители корпоративного сектора, государственных и муниципальных органов власти, взаимодействующих с НКО, известные эксперты, журналисты, горожане и гости города.

Участников ждет насыщенная деловая программа. Начнет работу Форум с панельной дискуссии «Некоммерческие организации траектория успеха. Федеральная поддержка». Здесь эксперты обсудят вопросы взаимодействия органов государственной власти с НКО, в том числе инструменты федеральной поддержки некоммерческого сектора, которые обеспечивают максимальный результат.

В течение всего дня для участников будут работать интерактивные площадки, пройдет серия круглых столов, семинары и обсуждения, на которых пойдет речь об изменениях в законодательство для работы НКО, достижениях и проблемах в сфере некоммерческого сектора, месте и роли НКО в социально-экономическом развитии Петербурга, способах повышения эффективности деятельности организаций и другие актуальные вопросы. В том числе организаторы планируют затронуть и острые темы, например, поговорить о причинах провалов социальных проектов.

В рамках Форума также состоятся мастер-классы, воркшопы, деловые игры, ток-шоу.

Форум «Социальный Петербург» ежегодно проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Ежегодно в форуме принимают участие около 1000 человек.

Сегодня в Петербурге насчитывается 9 240 зарегистрированных некоммерческих организаций. Ежегодно их услугами пользуются более 1,5 млн человек.

Источник: Комитет по молодежной политике
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