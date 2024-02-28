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Питерец.ру » Общество » Ритейлер развивает фастфуд

Ритейлер развивает фастфуд

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28
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Известная сеть открывает новые точки фастфуда

«Питерец.ру» сообщает, что сеть «Магнит» желает развивать направление фастфуда. Планируется, что в текущем году данная продукция появится в 32 точках СЗФО, при этом 20 из них находятся в Северной столице и Ленобласти.

Проект уже был опробован в прошлом году и оказался успешным. Тогда в СПб и области открыли 125 магазинов с фастфудом. Поскольку товар пользуется спросом, руководство ритейлера решило открыть дополнительные точки.

Конечно, фастфуд нельзя назвать полезной пищей, и разговоры об этом ведутся практически постоянно. Однако адепты здорового питания не могут что-либо сделать с объективными реалиями – люди все равно будут покупать бургеры, выпечку и прочий фастфуд, потому что это вкусно и сытно.

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