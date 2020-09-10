Как «срываются» приверженцы здорового питания

«Питерец.ру» сообщает, что 57% приверженцев здорового питания два раза в месяц позволяют себе нездоровую пищу. 75% предпочитают фастфуд, 62% – выпечку и 48% – сладости. Причем представители сильного пола «срываются» чаще.

Самыми стойкими в этом плане оказались женщины в возрасте до 35 лет, которые желают похудеть к определенному сроку. Также дисциплину в вопросе правильного питания проявляют мужчины в возрасте от 50 лет. Для них собственное здоровье намного важнее возможности расслабиться и съесть что-то вредное. В этом опросе принимало участие 1500 человек.

Специалисты отмечают, что «срывы» не являются для человеческого организма чем-то опасным, если это не происходит систематически. Плановое нарушение диеты даже считается полезным.