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Питерец.ру » Общество » "Магнит" ввел масочный режим для сотрудников

"Магнит" ввел масочный режим для сотрудников

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
piterets.ru
Сеть "Магнит" ввела обязательный масочный режим для сотрудников

Торговая сеть "Магнит" начиная с 23 августа ввела обязательный масочный режим для своих работников. Подобная мера стала ответом на наблюдаемый в России рост заболеваемости коронавирусом.

Масочный режим будет действовать для сотрудников магазинов во всех 67 регионах присутствия ретейлера, а заодно и для работников 45 распределительных центров компании. Также сеть намерена увеличить количество санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах и активизировать меры по вакцинации работников. Как передает "Интерфакс", в ближайшие несколько месяцев компания рассчитывает увеличить долю вакцинированного персонала по меньшей мере до 80 %.

Накануне губернатор Александр Беглов в очередной раз обратился к петербуржцам с призывом привиться от коронавируса. Также он напомнил о действующих в городе рекомендациях по ношению медицинских масок в общественных местах.

Источник: ЗАКС.ру
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