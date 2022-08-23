"Магнит" ввел масочный режим для сотрудников

Торговая сеть "Магнит" начиная с 23 августа ввела обязательный масочный режим для своих работников. Подобная мера стала ответом на наблюдаемый в России рост заболеваемости коронавирусом.

Масочный режим будет действовать для сотрудников магазинов во всех 67 регионах присутствия ретейлера, а заодно и для работников 45 распределительных центров компании. Также сеть намерена увеличить количество санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах и активизировать меры по вакцинации работников. Как передает "Интерфакс", в ближайшие несколько месяцев компания рассчитывает увеличить долю вакцинированного персонала по меньшей мере до 80 %.

Накануне губернатор Александр Беглов в очередной раз обратился к петербуржцам с призывом привиться от коронавируса. Также он напомнил о действующих в городе рекомендациях по ношению медицинских масок в общественных местах.