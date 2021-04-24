Майские праздники и третья волна

«Питерец.ру» отмечает, что скоро начнутся продолжительные майские праздники. Возникает вопрос: «Спровоцирует ли эта ситуация третью волну коронавируса?» Эпидемиолог Антон Барчук считает, что длительные праздники окажут положительное влияние.

По мнению специалиста, праздничные контакты человека в основном возникают внутри его привычного круга. Количество контактов с незнакомыми людьми заметно сократится. К тому же признаков новой волны в Северной столице сейчас не наблюдается.

Еще во время майских праздников у петербуржцев появится больше возможностей пройти вакцинацию. Прививка станет дополнительной защитной мерой от коронавирусной инфекции. Напоминаем, что в период майских праздников люди будут отдыхать с 1 по 11 мая.