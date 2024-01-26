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В Петербурге росгвардейцы чествовали жителей блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы чествовали жителей блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв поздравил защитников и жителей блокадного Ленинграда с 80-й годовщиной полного снятия немецко-фашистской блокады.
Чествование жителей блокадного Ленинграда прошло в штабе Северо-Западного округа Росгвардии, где росгвардейцы приготовили для них праздничный концерт, вручили памятные подарки. Блокадники поделились с военнослужащими Росгвардии воспоминаниями о тех страшных 900-ах днях.
Так, майор медицинской службы в отставке Виктор Осипович Ковалев был пятилетним ребенком, когда Ленинград оказался в блокадном кольце. Авиационная бомба разорвалась рядом с детским садом, куда он ходил, из-за полученной контузии он долго время не мог разговаривать.
Сергей Леонидович Бытко – ветеран вневедомственной охраны. Когда началась Великая Отечественная война, Сергей Леонидович жил в Ленинграде. После попадания города в кольцо блокады семья Бытко переехала во Всеволожский район в поселок Колтуши, где находился советский военный аэродром. Во время бомбежки вражеской авиации в 1943 году Сергей Бытко получил ранение и лишился кисти правовой руки.
«В оборону и освобождение Ленинграда от блокады большой вклад внесли войска правопорядка. На Ленинградском и Волховском фронтах воевали девять дивизий войск НКВД. Все блокадные месяцы город обороняли 13-й и 225-й полки, дислоцированные в Ленинграде. Их военнослужащие участвовали в строительстве Дороги жизни, а затем в перевозке по ней боеприпасов и военных грузов. Мы должны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны твёрдо стоять на защите памяти каждого, кто приближал нашу Победу», - сказал заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв.
Также генерал-лейтенант Алексей Воробьев передал личному составу округа на вечное хранение боевое знамя 23-го бронепоезда войск НКВД по охране железных дорог, хранившееся в Центральном музее Росгвардии. Личный состав бронепоездов НКВД в 1941-1944 гг. прикрывал участок железнодорожных коммуникаций Октябрьской и Кировской железных дорог, вел бои на восточном берегу реки Сестра, участвовал в боях на Сестрорецком и Выборгском направлениях, прорыве обороны противника на Карельском участке фронта.

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