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Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду

В канун 80-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к мемориалу "Разорванное кольцо" в Ленинградской области.
В церемонии вместе с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами приняли участие командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков, начальник Санкт-Петербургского института Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко, военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, подразделений ОМОН «Бастион», ОМОН (на транспорте) «Балтика» и вневедомственной охраны Росгвардии, курсанты Санкт-Петербургского института Росгвардии, почётный караул, оркестр.
«На подступах к Ленинграду героически сражались 5 дивизий войск НКВД, 1-я, 20-я, 21-я, 22-я и 23-я, у каждого из этих соединений были задачи, рубежи и зоны ответственности. Они держали линию обороны на Ладоге, Невской Дубровке, Пискаревке, Пулковских высотах, Мурино, обеспечивали охрану Дороги жизни, вплоть до полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады в январе 1944 года», - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Бураков.

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