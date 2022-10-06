В Тосненском районе полицейские пресекли кражу топлива из нефтепровода

В Тосненском районе Ленинградской области в полутора километрах от поселка Рябово полицейские обнаружили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Здесь же был задержан один из подозреваемых в краже топлива. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний житель города Сертолово, Всеволожского района Ленинградской области.

Рядом с врезкой находились транспортировочные ёмкости, в которые было закачано более полутора тонн дизельного топлива стоимостью свыше 86 тыс. руб. Хищение было предотвращено. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В настоящее время задержанному мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает других участников преступления и объёмы хищения из нефтепровода.