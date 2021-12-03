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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти житель Ставрополья на камеру смартфона сделал «харакири»

В Ленобласти житель Ставрополья на камеру смартфона сделал «харакири»

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Житель Ставрополья под Приозерском во время застолья на камеру смартфона сыграл в самурая

В ночь на 2 декабря из частного дома посёлка Соловьево, в Приозерском районе Ленинградской области в Выборгскую райбольницу с ножевым ранение живота в тяжёлом состоянии был госпитализирован 33-летний житель Ставропольского края.

По предварительным данным, мужчина ранил себя сам. Он распивал спиртные напитки в доме со своими друзьями. На кураже ставрополец взял в одну руку нож, а в другую смартфон. Камера смартфона запечатлела безрассудный поступок.

С места происшествия изъят кухонный нож со следами крови. Проводится проверка.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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