В Ленобласти житель Ставрополья на камеру смартфона сделал «харакири»

В ночь на 2 декабря из частного дома посёлка Соловьево, в Приозерском районе Ленинградской области в Выборгскую райбольницу с ножевым ранение живота в тяжёлом состоянии был госпитализирован 33-летний житель Ставропольского края.

По предварительным данным, мужчина ранил себя сам. Он распивал спиртные напитки в доме со своими друзьями. На кураже ставрополец взял в одну руку нож, а в другую смартфон. Камера смартфона запечатлела безрассудный поступок.

С места происшествия изъят кухонный нож со следами крови. Проводится проверка.