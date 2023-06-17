В Петербурге состоялось торжественное поднятие флагов трех исторических эпох

Сегодня в парке 300-летия Санкт-Петербурга в акватории Финского залива на высоту 179,5 метров были подняты флаги Российской Империи, Советского Союза и Государственный флаг Российской Федерации. Данное событие ознаменовало преемственность поколений, символизируя неразрывность исторических эпох и значимость великих традиций.

В свое время каждый из флагов являлся государственным символом России, под каждым изних совершались свои победы, достижения и подвиги, но их триединство чествует многовековуюисторию.

Поднятие флагов приурочено к знаменательным датам, связанным с учреждением каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Императора Петра I. Каждый из флаговимеет уникальную историю.

Под флагом Российской Империи совершались грандиозные реформы Императора Александра II, было отменено крепостное право и одержана победа в русско-турецкой войне. Это время, когда русская культура обрела еще большую значимость на международном уровне.

Красное знамя Советского Союза связано с Великой Победой. Именно в эту историческую эпоху проходила индустриализация страны, покорение космоса, развитие отечественной науки, культуры и спорта, их широкое признание во всем мире.

История российского триколора не менее богата. Она берет свое начало в 1693 году, когда Петр I сделал его личным штандартом. 31 января (20 января по старому стилю) 1705 года царь издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» на внутренних речных артериях должны были поднимать бело-сине-красный флаг. В 1720 году триколор был зафиксирован в Морском уставев качестве знамени торгового флота.

Ансамбль из трех флагштоков такой высотыявляется поистине уникальным, ему нет аналогов в мире. Проект реализован ПАО «Газпром». Развевающиеся на огромной высоте флаги станут отныне новой достопримечательностью Санкт-Петербурга, частью исторического парка, знаменуя гордость за Родину и уважение к ее истории.