На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) губернатор Александр Беглов заявил, что власти Северной столицы и Волгоградской области, активно работая с молодежью, наладили эффективное взаимодействие в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. Однако фактически Смольный провалил молодежную политику, что привело к оттоку молодого населения из Петербурга и росту подростковой преступности в городе.

По сообщению пресс-службы Смольного, в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым развитие партнерских связей между регионами. По словам петербургского градоначальника, местные власти усилили работу с молодежью и наладили эффективное взаимодействие в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения.

Стоит отметить, что подобного рода заявления Александра Дмитриевича несут лишь формальный характер, так как реальная ситуация кардинально отличается от того, что декларирует чиновник. В частности, Смольный фактически полностью провалил молодежную политику. Как писали СМИ, это привело к росту подростковой преступности и наркозависимости среди молодежи Северной столицы. Только за последние три года уровень потребления наркотических веществ среди подростков увеличился на 45%. Также растет и количество случаев суицида среди подрастающего поколения петербуржцев.

Об усилении работы в плане патриотического воспитания в Петербурге также говорить не приходится. Одним из ярких примеров провала данного направления стал скандал, связанный с группой студентов Санкт-Петербургского государственного университета, критически высказывавшихся о специальной военной операции и высмеивавших гибель в зоне боевых действий учащегося исторического факультета Федора Соломонова. СМИ сообщали, что студенты придерживались либеральных взглядов, чем и объясняется их антипатриотическая позиция. В начале июня текущего года стало известно об их возможном отчислении.

В целом политика администрации губернатора Александра Беглова постепенно привела к оттоку молодежи из Петербурга. Согласно результатам проведенного ранее исследования, более 70% горожан стремятся уехать из Северной столицы в другие регионы. Это связано с серьезным усугублением проблем в ряде основных сферах жизни города. Среди них следует выделить транспортную и мусорную реформу, недостаточную поддержку малого и среднего предпринимательства, аварийное состояние жилых домов и дорожного покрытия, а также реформу сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Несмотря на «позитивные» отчеты чиновников Смольного и самого губернатора Беглова, по факту количество желающих остаться в Петербурге после получения высшего образования стремительно падает, а молодежь уже не считает Северную столицу перспективной для проживания и профессиональной карьеры на фоне низкого уровня поддержки молодых специалистов и общего упадка города.