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Питерец.ру » Общество » Разобщенные группы со своими интересами: политолог рассказал, почему миссия ООН в Мали не решает проблемы этой страны

Разобщенные группы со своими интересами: политолог рассказал, почему миссия ООН в Мали не решает проблемы этой страны

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Фото:
riafan.ru
Разобщенные группы со своими интересами: политолог рассказал, почему миссия ООН в Мали не решает проблемы этой страны

Долгое присутствие миротворцев ООН в каком-либо регионе приводит к тому, что группы людей, из которых состоит контингент, начинают решать собственные экономические и политические вопросы. На этом фоне недовольство местных жителей в любом случае станет нарастать, заявил политический аналитик и блогер Роман Романов.

Так эксперт отреагировал на провальную работу многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА), которая не может справиться с поставленными задачами. По его словам, группы, состоящие из граждан разных государств, не могут действовать как единое целое.

«Чаще всего силы ООН, которые занимаются миротворческим процессом, это довольно разрозненная структура, не имеющая нормального иерархического устройства и нормального командования. Обычно туда отбираются представители военных групп из различных государств мира, что приводит, в принципе, к таким несогласованным действиям. Кроме того, такие военные группы очень слабо контролируются, поскольку они управляются негосударственными центрами принятия решений», — заявил он.

Романов отметил, что это приводит к тому, что они перестают пытаться обеспечить, например, мирный процесс или создать безопасную зону, в зависимости от задачи. Вместо этого они начинают решать свои экономические и политические вопросы. Зачастую для этого используются местные криминальные и военизированные формирования.

«Поэтому долгое присутствие миротворческой группы ООН в регионе обычно приводит к тому, что постепенно нарастает недовольство местного населения, которое прекрасно понимает, что эти люди, пользуясь своим особым статусом и наличием оружия, начинают решать свои личные проблемы», — добавил эксперт.

Роман Романов подчеркнул, что в Мали ситуация кардинально изменилась, когда в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер». Всего за полтора года «музыканты» решили вопросы, с которыми представители МИНУСМА не смогли справится более чем за десять лет.

При поддержке «вагнеровцев» национальная армия Мали стала регулярно проводить успешные операции против боевиков на территории всего государства. Их присутствие также положительно повлияло на отношения Бамако и Москвы, которые развивают комплексное сотрудничество.

«Обычно более эффективными оказываются другие группы военных, которые либо подчинены центральным правительствам, либо выполняют задачи, четко поставленные со стороны единого центра принятия решений, например, различные ЧВК, объединения либо группы добровольцев, действующие на подобных направлениях. Вполне себе вероятно, что правительство Мали сейчас пытается заменить такую вот группировку ООН на ЧВК «Вагнер», так скажем, которая будет решать задачи обеспечения безопасности. И, скорее всего, на такой подход на текущий момент делается ставка», — сказал Романов.

По его словам, Мали долгое время находилась под давлением Запада. Тем не менее государство стремиться укрепить собственный суверенитет на фоне неоколониальной политики Франции.

«Малийцев не устраивает нахождение в таком полуколониальном либо колониальном статусе, и они будут пытаться переходить к суверенной политике. А как это можно сделать? Опора на собственную силу это, конечно, хорошо, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что внешнему миру африканским государствам, по крайней мере, на текущий момент, нечего противопоставить. Вот и пользуются помощью со стороны. В данном случае этой помощью может стать поддержка со стороны Российской Федерации», — подытожил эксперт.

Отметим, что бойцы ЧВК «Вагнер» проявили себя и в других африканских державах. Так, в Центральноафриканской Республике они помогли президенту Фостен-Арканжу Туадера сохранить государственность страны. Более того, «музыканты» пресекли попытку госпереворота в 2020 году. Благодаря подготовке российских специалистов, армия ЦАР смогла остановить атаку «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на столицу.

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