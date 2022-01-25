ента новостей

11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
11:42
В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку
10:43
В Пакистане судьей Верховного суда впервые назначили женщину
10:40
США и ОАЭ перехватили баллистические ракеты хуситов над Абу-Даби
10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
10:01
Дело обманутых дольщиков в Ленобалсти передано в суд
08:55
Локдауна точно не будет?
08:52
Доллар станет 30 рублей?
08:48
Нарушителям придется ответить
00:21
Только Самонов, Гусев и Марченко попали в итоговую заявку на Олимпиаду, Кузьменко – запасной
22:25
Выставка одесского художника и поэта Олега Сона
22:22
Выставка «Жизнь в толпе»
22:17
В Петербурге участники ивент-индустрии встретились для обсуждения проблем отрасли
22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
17:17
Все на лед: молодежь Санкт-Петербурга отметит Татьянин день на катке
15:53
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадебные планы из-за наплыва Omicron
15:46
Папа Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по педофилии
15:34
Творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко
12:20
В Петербурге с погоней задержали автоугонщика
11:46
В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков
11:42
Презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина
11:29
Как теперь защищают животных?
11:04
Командующий ВМС Германии ушел в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине
10:49
Безбилетника нашли на колесе самолета в Амстердаме после 11-часового полета
10:45
Он попытался судиться
10:34
Знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет
10:18
В центре Петербурга с погоней задержали каршеринговый BMW
10:14
Пандемия скоро закончится
10:03
В центре Петербурга в жилом доме произошел пожар
12:29
В Петербурге росгвардейцы задержали разгуливавшего по городу мужчину с макетом автомата
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Доллар станет 30 рублей?

Доллар станет 30 рублей?

0
70
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Эксперт рассказал, при каких условиях доллар снова подешевеет

Финансовый эксперт Дмитрий Адамисов высказался по поводу ситуации с курсом доллара. Американская валюта опять преодолела отметку в 78 рублей. Специалист уверен, что ситуация обусловлена политическими процессами. Именно этот аспект оказывает влияние на экономику, что приводит к падению рубля.

Еще влияют операции, связанные с покупкой долларов. Например, если бы Минфин РФ перестал скупать американскую валюту по нынешним формулам, доллар бы не поднялся выше 78 рублей. Адамисов также заявил, что американская валюта может и вовсе упасть до 30 рублей. Это произойдет, если Россия перестанет покупать доллары, а начнет их продавать.

«Питерец.ру» считает, что возврат к отметке в 30 рублей за доллар – это что-то из области фантастики и даже мифологии. Предположим, технически это возможно. Но даже в этом случае продолжат действовать геополитические факторы. Адамисов заявляет, что именно политика сильно влияет на курс. Так это же влияние останется и потом. Политический аспект ведь никуда не сможет испариться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-10-2018, 09:30
Недооценка рубля
10-04-2018, 07:38
Рубль снова начнет падать?
4-11-2020, 09:57
Что будет с валютой?
7-03-2020, 11:13
Рубль продолжил падение
5-06-2020, 09:43
Как поведет себя рубль?
31-08-2020, 09:53
Что же рубль?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
191
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
212
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
216
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
317
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх