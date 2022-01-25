Доллар станет 30 рублей?

Финансовый эксперт Дмитрий Адамисов высказался по поводу ситуации с курсом доллара. Американская валюта опять преодолела отметку в 78 рублей. Специалист уверен, что ситуация обусловлена политическими процессами. Именно этот аспект оказывает влияние на экономику, что приводит к падению рубля.

Еще влияют операции, связанные с покупкой долларов. Например, если бы Минфин РФ перестал скупать американскую валюту по нынешним формулам, доллар бы не поднялся выше 78 рублей. Адамисов также заявил, что американская валюта может и вовсе упасть до 30 рублей. Это произойдет, если Россия перестанет покупать доллары, а начнет их продавать.

«Питерец.ру» считает, что возврат к отметке в 30 рублей за доллар – это что-то из области фантастики и даже мифологии. Предположим, технически это возможно. Но даже в этом случае продолжат действовать геополитические факторы. Адамисов заявляет, что именно политика сильно влияет на курс. Так это же влияние останется и потом. Политический аспект ведь никуда не сможет испариться.