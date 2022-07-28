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Военные Мали говорят, что 15 солдат и трое мирных жителей погибли в результате «террористических» атак

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Десятки нападавших были убиты в Мали в среду после того, как военные страны отразили три «террористических нападения»

Десятки нападавших были убиты в Мали в среду после того, как военные страны отразили три отдельных «террористических нападения» на города и военные посты, в результате которых погибли по меньшей мере дюжина малийских солдат и трое мирных жителей, заявили в среду вооруженные силы Мали.
«Сочетая наземные маневры, авиаудары и воздушно-десантные операции, своевременная, смелая и динамичная реакция FAMa [малийских вооруженных сил] подчеркнула тщеславие отчаянных действий террористов, которые явно направлены на то, чтобы использовать средства массовой информации, чтобы скрыть значительные потери, которые они страдали в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении вооруженных сил Мали в Facebook.

Шесть солдат были убиты и еще 25 получили ранения в результате нападения вооруженных нападений на армейские позиции в Соколо, городе на юге центральной части Мали, сообщила армия.

Согласно предварительной оценке вооруженных сил страны, малийские солдаты убили 48 нападавших и уничтожили три пикапа с оружием и боеприпасами в ходе последующей контратаки.

Нападавшие также убили девять солдат и трех мирных жителей в результате нападения рано утром в среду на юго-западный город Калумба. По словам военных, малийские силы сдержали и отразили атаку, а также уничтожили несколько «баз материально-технического снабжения террористов», замаскированных растительностью.
Военные Мали не сообщили, были ли убиты нападавшие.
В заявлении говорится, что третья атака на военные объекты недалеко от южно-центрального города Мопти была отбита без жертв.

CNN не может независимо подтвердить данные о потерях со стороны вооруженных сил Мали.
Военные Мали выразили соболезнования семьям погибших и попытались заверить граждан в том, что они будут твердо стоять в своей «антитеррористической борьбе» и продолжат оказывать давление на вооруженные группы и их убежища.

Последняя серия нападений произошла через несколько дней после того, как рано утром на главной военной базе за пределами столицы Мали Бамако была слышна ожесточенная стрельба, которая стихла примерно через час, что, по словам жителей лагеря, было нападением исламистских боевиков, сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в феврале, что Франция и другие западные страны, участвующие в антитеррористических операциях под руководством Франции в Западной Африке, начнут вывод войск из Мали после переворота 2020 года и последующего создания военной хунты. Ожидалось, что вывод средств займет от четырех до шести месяцев.
Франция впервые начала антитеррористическую операцию в Мали в 2013 году при бывшем президенте Франсуа Олланде.

Источник: CNN
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