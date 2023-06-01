1 июня – Международный день защиты детей

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей! Эта дата – напоминание об ответственности всего человечества за юное поколение, его здоровье и безопасность, интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное развитие. Дети – главное богатство любого народа.

Права ребенка на семью, на счастливое детство, права родителей на воспитание детей в духе традиционных морально-нравственных ценностей должны относиться к числу неоспоримых. Именно в семье происходит становление и взросление ребенка, воспитывается его гражданская ответственность. Наша общая задача – поддерживать традиционные ценности российской семьи, в которой закладываются духовные основы здорового общества. От этого зависит будущее народа, его нормальное и гармоничное развитие. Поэтому в России защита семьи и детства является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

В Петербурге уделяется большое внимание поддержке семей. Ежегодно принимаются новые законы, направленные на благополучие подрастающего поколения. Нельзя не сказать и о том, с какой готовностью петербуржцы откликнулись на нужды детей из Мариуполя, других городов Донбасса, чьи самые счастливые годы были омрачены неонацистским террором.

Каждый ребенок должен быть окружен теплом, любовью и заботой. Это наш долг и залог нашего счастливого будущего.

В этот праздничный день желаю вам, вашим детям и внукам здоровья, счастья, мира и добра!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский