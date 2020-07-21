В 2020 году—75-летний юбилей атомной промышленности

С 6 июля по 30 августа проходит конкурс «Атом рядом», приуроченный к 75-летию атомной промышленности России. Конкурс должен объединить во всех регионах людей, интересующихся развитием атомной промышленности, как передовой, инновационной и наукоемкой отрасли нашей страны.

«Атом рядом» - это открытый конкурс видеороликов, посвященных атомной отрасли. Лучшие работы определят с помощью 2-х этапного голосования: общенародного голосования и голосования Экспертного совета.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно до 3 августа зарегистрироваться на сайте (https://atomryadom.ru/index/ ) и отправить видео.

4-14 августа пройдет голосование участников и Экспертного Совета.

20 августа будут опубликованы списки победителей по каждому региону.

Авторы лучших робот из каждого субъекта РФ по итогам открытого голосования получат материальный приз.

ТОП-10 человек от каждого региона смогут присоединиться к экспедиции в атомный город вместе с другими победителями от региона. В результате конкурса участниками экспедиций в города атомной промышленности станут 850 человек со всей страны.

25 супер-финалистов конкурса получат возможность поучаствовать в съемках фильма об атомной отрасли.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на сайте конкурса (https://atomryadom.ru/competition-rules.pdf ).