ента новостей

10:33
В Ленобласти таксисту брызнули в лицо из газового баллончика и отобрали выручку
10:19
В центре Петербурга задержали извращенца, пристававшего к ребенку в парадной
10:12
В Металлострое после резкого торможения автобусав больницу попала 10-летняя пассажирка
10:08
Инженера c Васильевского острова заподозрили в инцесте
09:47
Во Фрунзенском районе задержали 19-летнего парень, обманувшего пенсионерку
09:32
В Кронштадте стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий России
09:28
В Пушкинском районе грузовик наехал на линию электропередач, водитель погиб
08:59
На такси с попутчиком можно сэкономить
08:41
Беглов и Бельский встретились с семьями участников СВО
08:15
Вкладывать в «токсичные» валюты не стоит
20:51
В Петербурге стартует общегородская социальная акция «Самый добрый новый год»
20:48
Депутаты передали бойцам в зоне СВО приборы ночного видения и предметы первой необходимости
20:46
Более 30 тонн груза передали бойцам в зоне СВО из Ленобласти
20:43
Сотрудники «КСП «Волна» раскритиковали экс-сотрудника за неприятную правду о грубых нарушениях на производстве
19:22
Сегодня на чемпионате мира в Катаре Сербия и Камерун забили на двоих 6 мячей, Гана и Южная Корея – 5
19:07
Новый мост через Свирь в Подпорожье стал частью национального проекта
18:44
Председателем Леноблизбиркома переизбран Михаил Лебединский
18:08
В Кудрово открыли движение по новому мосту
15:07
На Юго-Западе Петербурга появится новая шестиполосная дорога
13:53
Детям в больницах доставят подарки из «Коробки храбрости»
13:51
Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля
13:48
Выставка Андрея Карташова «Последний титан»
12:53
В Ленобласти задержали пару за нападение на дом пенсионерки
12:45
В Сосновом Бору пенсионер перевёл мошенникам 2 миллиона рублей
12:37
В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка
12:29
В Ленобласти росгвардейцы - участники специальной военной операции принимают участие в подготовке мобилизованных граждан
12:28
В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой
12:21
«Эстафета доброты - 2022» в Историческом парке «Россия - моя история»
12:12
В Петероградском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
11:05
В центре Петербурга мигрант пытался угнать иномарку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Кронштадте стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий России

В Кронштадте стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий России

0
62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Кронштадте стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий Российской Федерации

Проект «Остров фортов», который каждый Новый год создает праздничное настроение для кронштадтцев, в этом году расширяет «новогоднюю географию». Вместе с «Лигой героев» он запускает акцию «Соверши поступок», направленную на сбор подарков детям новых территорий от неравнодушных жителей и гостей Кронштадта. 

Эта акция призвана не только подарить детям позитивные эмоции, в которых они сейчас особенно нуждаются, но протянуть «ниточки дружбы» между городом Санкт-Петербургом и новыми территориями. Работа по сбору подарков для детей — жителей регионов, вошедших в состав Российской Федерации по результатам недавно прошедших референдумов, уже активно ведется с привлечением меценатов и социально ответственных представителей бизнеса. Акция «Соверши поступок» позволит все желающим присоединиться к этой доброй инициативе и внести личный вклад в создание новогоднего настроения для ребят, которые в нем особенно нуждаются.

28 ноября в музейно-историческом парке «Остров фортов» открылся пункт сбора подарков, который будет работать до 15 декабря. Подарки принимаются для детей от 3 до 12 лет — воспитанников детских садов, учащихся школ, подопечных детских домов, интернатов, социальных учреждений. Желающие принять участие в акции смогут передать новые вещи из списка, сформированного на основании уточненных потребностей ребят: санки, коньки, лыжи, ледянки, снеголепы, мягкие игрушки, книги, конструкторы, наборы для творчества, спортивный инвентарь, машинки и куклы, шапки, перчатки и рюкзаки, игрушечные музыкальные инструменты. В целях безопасности к сбору не принимаются продукты, сладкие подарки, хрупкие игрушки и посуда, детская косметика и предметы гигиены, а также игрушки в виде оружия. При этом принесенные в пункт сбора подарки не нужно упаковывать - каждая вещь будет проверена куратором на соответствие требованиям безопасности, а затем упакована в соответствии с правилами транспортировки. Пункт сбора расположен в здании Управления музейно-исторического парка и работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерыва. 

До 25 декабря подарки будут доставлены к месту назначения и переданы адресатам. Ознакомиться с подробными правилами акции и следить за ходом проекта можно на сайте сбор.кронштадт.рф

«Остров фортов» не первый раз вносит вклад в поддержку жителей новых территорий. Летом 2022 года в рамках программы Минпросвещения России «Петербургские каникулы», проект организовал серию экскурсий по музейно-историческому парку для группы мариупольских учителей, а также для более чем 200 школьников.

Источник: Остров фортов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-12-2014, 13:19
Ленобласть подключилась к сбору подарков детям Донбасса
4-12-2014, 07:31
Игрушки и новогодние подарки – это далеко не все…
26-12-2017, 19:48
Благотворительная акция «Дерево желаний»
20-12-2014, 08:33
Рука помощи...
10-10-2022, 10:10
Собрали вещи для Донбасса
15-11-2022, 20:01
В Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Коробка Храбрости»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
41
Сегодня, 10:12
В Металлострое после резкого торможения автобусав больницу попала 10-летняя пассажирка
0
45
Сегодня, 09:28
В Пушкинском районе грузовик наехал на линию электропередач, водитель погиб
1
147
Вчера, 12:37
В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка
0
135
Вчера, 12:28
В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой
Наверх