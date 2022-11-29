В Кронштадте стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий России

Проект «Остров фортов», который каждый Новый год создает праздничное настроение для кронштадтцев, в этом году расширяет «новогоднюю географию». Вместе с «Лигой героев» он запускает акцию «Соверши поступок», направленную на сбор подарков детям новых территорий от неравнодушных жителей и гостей Кронштадта.

Эта акция призвана не только подарить детям позитивные эмоции, в которых они сейчас особенно нуждаются, но протянуть «ниточки дружбы» между городом Санкт-Петербургом и новыми территориями. Работа по сбору подарков для детей — жителей регионов, вошедших в состав Российской Федерации по результатам недавно прошедших референдумов, уже активно ведется с привлечением меценатов и социально ответственных представителей бизнеса. Акция «Соверши поступок» позволит все желающим присоединиться к этой доброй инициативе и внести личный вклад в создание новогоднего настроения для ребят, которые в нем особенно нуждаются.

28 ноября в музейно-историческом парке «Остров фортов» открылся пункт сбора подарков, который будет работать до 15 декабря. Подарки принимаются для детей от 3 до 12 лет — воспитанников детских садов, учащихся школ, подопечных детских домов, интернатов, социальных учреждений. Желающие принять участие в акции смогут передать новые вещи из списка, сформированного на основании уточненных потребностей ребят: санки, коньки, лыжи, ледянки, снеголепы, мягкие игрушки, книги, конструкторы, наборы для творчества, спортивный инвентарь, машинки и куклы, шапки, перчатки и рюкзаки, игрушечные музыкальные инструменты. В целях безопасности к сбору не принимаются продукты, сладкие подарки, хрупкие игрушки и посуда, детская косметика и предметы гигиены, а также игрушки в виде оружия. При этом принесенные в пункт сбора подарки не нужно упаковывать - каждая вещь будет проверена куратором на соответствие требованиям безопасности, а затем упакована в соответствии с правилами транспортировки. Пункт сбора расположен в здании Управления музейно-исторического парка и работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерыва.

До 25 декабря подарки будут доставлены к месту назначения и переданы адресатам. Ознакомиться с подробными правилами акции и следить за ходом проекта можно на сайте сбор.кронштадт.рф.

«Остров фортов» не первый раз вносит вклад в поддержку жителей новых территорий. Летом 2022 года в рамках программы Минпросвещения России «Петербургские каникулы», проект организовал серию экскурсий по музейно-историческому парку для группы мариупольских учителей, а также для более чем 200 школьников.