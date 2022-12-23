«Тайная канцелярия»: петербургский судья Лебедев решил построить карьеру за счет «знаменитого родственника»

Заместитель Тринадцатого арбитражного суда Геннадий Лебедев решил выстроить карьеру нестандартным образом и прибег к помощи слухов о знаменитом родственнике. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Тайная канцелярия».

Председателем Верховного суда в России является заслуженный юрист Вячеслав Лебедев. За счет его заслуг и решил прославиться петербургский судья, распространяя в юридическом обществе слухи о своем родстве с однофамильцем.

Известно, что ранее Геннадий Лебедев работал в реорганизованном Комитете по земельным ресурсам и землеустройству, однако после нашел себя в судебной системе. Быстрый карьерный рост связывали со слухами, что он является прямым родственником того самого Лебедева. Оказалось, что фейки распространял сам Геннадий Викторович, сообщают местные Telegram-каналы.

По информации источников, Лебедев открыто манипулировал мнимым родством. Вероятно, подобные махинации позволили ему приобрести автодля всей семьи на общую сумму в 22 миллиона рублей в течение года, предполагают журналисты.

Спустядолгое время работы в администрации Петербурга Лебедеву удалось занять место в Арбитражном суде первой инстанции в 2019 году. Это позволило ему решать вопросы с руководителями всего Северо-Западного федерального округа, отметили СМИ.