Контрабанда и контрафакт: что собой представляет современный центр Петербурга?

Итогом рейда стало закрытие пяти нелегальных торговых точек по продаже фруктов, сигарет и других товаров.

«Проверили территорию у станции метро «Чернышевская», Садовую и Стремянную улицы, набережную канала Грибоедова и Апраксин переулок», – сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Современный центр города представляет собой скопление таких персонажей. И проблема в том, что незаконная торговля по городу уже много лет расползается из Апраксина двора, где продают и контрабандную, и контрафактную продукцию. И это, пожалуй, самое безобидное, что можно здесь найти.

Апраксин двор – объект культурного наследия регионального значения – занимает целый квартал в центре города. Он активно развивался с середины XVIII до конца XIX века, когда-то являясь одним из крупнейших рынков Европы, где торговали сукном, книгами, мехом, бакалейными и другими товарами. Рынок пережил войну и пожары, перестраивался. Печальная глава истории этого объекта уходит еще в девяностые. После распада СССР он превратился в один из характерных для тех времен «диких рынков». Попытки навести там порядок предпринимаются уже давно.

Еще в начале нулевых этим пытался заняться известный предприниматель Олег Дерипаска. В 2008 его компания выиграла конкурс на преобразование Апраксина двора, но спустя несколько лет Смольный заморозил проект, потребовав оставить исторические здания в первозданном состоянии. И это удалось. На дворе 2022-й год, а постройки предстают перед глазами местных жителей все в том же ужасном виде. Добавилась только, пожалуй, строительная сетка – чтобы куски штукатурки не падали на головы снующих туда-сюда петербуржцев.

При этом Апраксин двор так и остается порталом в 90-е с бесконечными рейдами полиции, во время которых изымают крупные партии контрафакта. «Апрашка» регулярно попадает в криминальные новости. В 2020, например, из торговых точек правоохранители вынесли поддельных сумок «Луи Виттон» и контрафактных сигарет на 5 миллионов рублей. А в феврале 2022 выяснилось, что на историческом рынке уроженка Дагестана держала бордель. Бизнес прикрыли силовики.

Совсем недавно – на ПМЭФ-2022 – Санкт-Петербург заключил договор с компанией GloraX на реконструкцию «Апрашки». Девелопер готов вложить в объект культурного наследия 50 миллиардов рублей. Но горожане уже не особо верят в то, что проблема когда-нибудь решится.



