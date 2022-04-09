Готовятся к летним лагерям

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы обсудили вопрос подготовки к летнему оздоровительному сезону. Особое внимание уделили профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний в детских учреждениях.

Петербург делает все возможное, чтобы провести отличную летнюю оздоровительную кампанию. Власти намерены обеспечить полную наполняемость детских лагерей. Эпидемическая ситуация позволяет сейчас это сделать.

По словам Натальи Башкетовой, необходимо избежать вспышки заболеваемости среди детей. Для этого нужно соблюдать санитарные правила. Еще следует уделить огромное внимание подготовки персонала, работающего в пищеблоках.

Напоминаем, что сейчас наблюдается сокращение количества ковидных больных. Ситуация позволяет давать оптимистичные прогнозы. Хочется верить, что мы не увидим очередного скачка заболеваемости.