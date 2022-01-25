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Питерец.ру » Общество » Локдауна точно не будет?

Локдауна точно не будет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pixabay.com
В Кремле заявили, что вводить локдаун не собираются

Очередной подъем заболеваемости ковидом вызвал опасения в обществе. Ситуация вызвана появлением и распространением нового штамма «омикрон». Людей волнует перспектива возможного локдауна.

Однако в Кремле несколько успокоили народ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить локдаун. Статистику заболеваемости они видят. Но при этом не увеличилось количество госпитализаций. Это показывает, что «омикрон» протекает легче. Что касается Петербурга, то власти Северной столицы намерены ужесточить антиковидные меры. В городе хотят не допустить ухудшения ситуации.

«Питерец.ру» считает, что говорить о локдауне рано. Но оснований для позитива тоже не так много. Остается наблюдать, как будет развиваться ситуация. Хочется верить, что «омикрон» действительно проходит легче предыдущих штаммов.

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