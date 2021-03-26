Аудитория имени Владимира Александрова торжественно открыта в Корабелке

В четверг, 25 марта в морском техническом университете состоялась торжественная церемония открытия аудитории Героя Российской Федерации, Почётного гражданина Санкт-Петербурга, доктора технических наук, профессора Владимира Леонидовича Александрова.

В мероприятии приняли участие: В.Л. Александров, ректор СПбГМТУ

Г.А. Туричин, представители судостроительной общественности, руководители крупнейших судостроительных предприятий города и представители ВМФ РФ.

Мероприятие прошло по решению Учёного Совета СПбГМТУ при поддержке Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, НТОС им. А.Н. Крылова.

Аудитория В.Л. Александрова предназначена для проведения занятий со студентами, слушателями, проведения совещаний, советов и конференций. «Именная» аудитория призвана на примере жизни выдающегося кораблестроителя, учёного, общественного деятеля В.Л. Александрова воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, преданности делу кораблестроения, любви к родному городу и стране.

Тематическое наполнение аудитории начинается со спортивного уголка под ликом Святого Николая и портретом капитана 1 ранга В.Л. Александрова. Именно гребля на победной восьмёрке клуба «Красное Знамя» привела школьника Володю Александрова в Кораблестроительный институт, где он прошел путь от студента до доктора технических наук, профессора.

Успешная учеба, блестящая защита дипломной работы на закрытую тему позволили Владимиру Леонидовичу выбрать единственное место всей его дальнейшей работы – «Адмиралтейские верфи», где он прошёл славный трудовой путь от мастера стапельного цеха до генерального директора. В течение всей жизни Владимир Леонидович никогда не прерывал дружеских, научных, творческих отношений с родным институтом.

Государственная общественная деятельность В.Л. Александрова представлена на стенде «Завод, город, страна». Широкое общение с рабочими завода, мастерами, учёными-академиками, крупными руководителями ВМФ и промышленности оказали колоссальное влияние на становление истинного гражданина отечества.

Стенды «ЦТСС» и «Лидер сообщества судостроителей» посвящены деятельности Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Научно-технического общества судостроителей (НТОС) имени академика А.Н. Крылова, Почетным Президентом которых являлся В.Л. Александров.

Особую гордость Владимира Леонидовича представляют корабли и суда, построенные под его непосредственным руководством и участием, модели и снимки которых представлены на стендах и в экспозиции.

Изучение экспозиции новой аудитории и работа в ней, без сомнения, обогатят учащуюся молодежь и сотрудников университета полезными и интересными материалами и сведениями о плодотворной трудовой жизни выдающегося кораблестроителя современности.