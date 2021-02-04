Победительница проекта «Профстажировки 2.0» приняла участие в постановке эксперимента по изучению мозговой активности человека

Студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Анна Грохотова вошла в состав команды, поставившей уникальный эксперимент по изучению мозговой активности человека во время выполнения творческих заданий. Такая возможность представилась ей благодаря получению стажировки после победы во втором сезоне конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» (совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта).

В рамках конкурса студентка решила кейс Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, а после победы прошла стажировку на базе института. Формат стажировки представлял собой участие в постановке эксперимента по изучению мозговой активности человека во время выполнения творческих заданий как отдельно, так и в условиях соревнования. Его участники должны были придумать альтернативный и желательно оригинальный вариант использования предложенных предметов. Им также предлагалось перечислить предметы, относящиеся к той или иной категории.

«Это был очень интересный эксперимент. Я рада, что мне посчастливилось в нем поучаствовать. Основной интерес для меня представлял именно соревновательный момент. Кроме того, мы впервые записывали электроэнцефалограмму одновременно с двух людей. Для этого пришлось модифицировать шлем и прибор. Задания для волонтеров были разработаны мной, моими коллегами по университету и нашими руководителями в лаборатории Института эволюционной физиологии и биохимии», – рассказала Анна Грохотова.

Также она рассказала о механике самого эксперимента, и о том, как дальше будут использоваться его результаты: «Для волонтеров выделили отдельное помещение, они сидели на одинаковом расстоянии от монитора и выполняли задания – сначала 40 минут вместе, а затем еще 20 по отдельности. Участники сами оценивали свои ответы по степени оригинальности: «логический ответ», «внезапное озарение» или «нечто среднее». Нам удалось собрать данные 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В итоге были обнаружены различные изменения как в высоком диапазоне частот, так и в низком. Полученные данные лягут в основу новых гипотез, которые прольют свет на процессы, происходящие в головном мозге при поиске нестандартного ответа и при возникновении инсайта», – пояснила победительница конкурса.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин напомнил, что текущий год объявлен Президентом Годом науки и технологий, к которому приурочен новый сезон конкурса студенческих работ.

«Наши участники решают интересные научные задачи наших партнеров-работодателей из самых разных областей. Радует, что к платформе активно присоединяются научно-исследовательские институты и научно-производственные объединения. У участников нашего конкурса есть возможность формировать команды для решения кейсов, а далее совместно проходить практику или стажировку. Уверен, что решения наших победителей внесут вклад в развитие отечественной науки, а мы со своей стороны продолжим создавать для этого все условия», – подчеркнул Илья Семин.

Он также отметил, что множество ярких решений, которые высоко оценили работодатели, принадлежат студентам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, почти 30% от общего числа поданных студентами университета решений стали победными. Такие хорошие результаты обусловлены не только высоким качеством образования, но и мотивацией – в СПбПУ любая работа, написанная по кейсу, размещенному на платформе профстажировки.рф идет в зачет.

К примеру, студентка Надежда Морозова написала диплом по кейсу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее конкурсным решением стал концептуальный проект энергоэффективного инновационного многоквартирного дома повторного применения. Проект также был высоко оценен работодателем. В рамках дистанционной стажировки в Фонде она получила опыт решения реальных рабочих задач и новые знания об энергоэффективном строительстве, которые помогут в дальнейшем построении карьеры.

Студент того же вуза Егор Демидов, в первом сезоне конкурса решил кейс ПАО «Северсталь» по оценке рыночной потребности в продукции из маломагнитной стали. Для этого он провел маркетинговый анализ рынка, рассмотрев не только российский рынок, но и возможный импорт продукции. В результате представил методологию решения задачи, определил основные сегменты рынка и обосновал что необходимо для принятия управленческого решения по данному проекту.

По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго – 636. Всего на платформе проекта размещено 4804 кейса от 1426 работодателей.

1 февраля стартовал четвертый сезон конкурса. Выбрать на платформе профстажировки.рф кейс и подать на него заявку можно до 30 апреля.

Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».