ента новостей

19:18
Острая нехватка доноров на Новый год
19:11
Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России
13:38
В Петербурге продолжается прививочная кампания
13:32
В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»
13:27
Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге
11:37
В Петербурге полиция провела профилактический рейд на рынке
11:32
В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней женщины
10:32
О работе архивистов в годы Великой Отечественной войны расскажет новый электронный проект
10:05
Нужен ли очередной «железный занавес»?
08:34
Дома в ущерб дорогам
19:19
В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики
19:12
В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков
15:09
«Зенит» в Лиге Чемпионов – 2020/2021: полный провал
08:46
Квартиры рекордно подорожали
08:00
Врач не приходил
19:05
Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти
16:52
В Петербурге откроется Музей медицины локальных войн
15:13
Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом
15:07
Крупнейшие российские музыканты исполнят Тройной концерт Бетховена
15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
12:40
Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19
12:35
Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа
11:22
Продавали поддельные справки
11:04
Public Talk с художником Александром Тито
10:43
В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой
09:40
Как работать удаленно
19:48
В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми
16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
16:00
30 петербуржцев получили премию Правительства
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России

Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России

Студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Иван Борисов дважды принимал участие в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Благодаря своей целеустремленности он вошел в число победителей второго сезона и прошел стажировку в одной из крупнейших российских логистических компаний. «Профстажировки 2.0» – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Иван отметил, что опыт участия в первом сезоне конкурса помог ему осознаннее подойти к выбору кейса уже во втором и придумать интересные подходы к его решению. Студент целенаправленно искал на платформе профстажировки.рф задачи по логистике, поскольку хотел получить опыт работы в крупной транспортной компании. В итоге он успешно решил кейс ГК «Балтика-Транс» по разработке схемы доставки грузов и получил заветное приглашение на стажировку.

«Со мной связалась исполнительный директор компании Мария Ободникова и пригласила на стажировку в отдел по работе с клиентами. Его сотрудники в деталях объяснили мне механизм работы с растоможкой балкерных судов, а также рассказали базовые принципы коммуникации с клиентами, что в комплексе позволят обеспечить поставку скоропортящихся грузов в срок. Для меня стажировка прошла довольно эффективно, даже несмотря на дистанционный формат работы», - рассказал Иван Борисов.

Победа в конкурсе и пройденная стажировка позволили Ивану войти в число участников студенческих логистических проектов других компаний, например одного из крупнейших ритейлеров. Сейчас он продолжает развиваться в этом перспективном и интересном для себя направлении.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отмечает, что студенты из вузов Санкт-Петербурга одни из самых активных участников конкурса. Яркие тому доказательства – истории успеха победителей первых двух сезонов, отметил руководитель проекта.

«Студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Надежда Морозова после победы во втором сезоне проекта прошла дистанционную стажировку в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Под руководством куратора она провела анализ действующих и планируемых программ. Такой подход позволил Надежде расширить свои знания в области энергоэффективного строительства и получить опыт решения реальных рабочих задач. Другой студент СПбПУ Егор Демидов, который в первом сезоне конкурса успешно решил кейс «Северстали», стал полуфиналистом международного кейс-чемпионата для металлургов Metal Cup. Сейчас же он принимает участие в новом проекте платформы «Россия – страна возможностей» «Наставничество», – рассказал Илья Семин.

Сейчас на платформе профстажировки.рф размещен 101 кейс от 32 партнеров-работодателей Санкт-Петербурга и 41 кейс от 18 организаций Ленинградской области. В их числе ЗАО «БИОКАД», ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», ПАО «Ленэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»), АО «Петербургская сбытовая компания» (входит в группу компаний «Интер РАО»), ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и другие компании. Ероме бизнеса, на платформе размещают свои кейсы и образовательные учреждения, например, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.

По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго – 636. Всего на платформе проекта размещен 4671 кейс от 1401 работодателя.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-12-2017, 14:42
Активисты ОНФ представили проект «Профстажировки»
18-08-2020, 19:38
Жительница Петербурга стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
5-11-2020, 20:01
Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
23-11-2020, 19:40
Конкурс «Учитель будущего. Студенты»
30-10-2016, 12:02
В финал лондонского конкурса Wildlife Photographer of the Year, прошел Петербургский студент.
5-06-2018, 12:14
Победитель конкурса «Лидеры России» стал экспертом ОНФ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
332
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
379
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 230
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 644
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх