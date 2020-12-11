Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России

Студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Иван Борисов дважды принимал участие в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Благодаря своей целеустремленности он вошел в число победителей второго сезона и прошел стажировку в одной из крупнейших российских логистических компаний. «Профстажировки 2.0» – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей » и Общероссийского народного фронта , который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Иван отметил, что опыт участия в первом сезоне конкурса помог ему осознаннее подойти к выбору кейса уже во втором и придумать интересные подходы к его решению. Студент целенаправленно искал на платформе профстажировки.рф задачи по логистике, поскольку хотел получить опыт работы в крупной транспортной компании. В итоге он успешно решил кейс ГК «Балтика-Транс» по разработке схемы доставки грузов и получил заветное приглашение на стажировку.

«Со мной связалась исполнительный директор компании Мария Ободникова и пригласила на стажировку в отдел по работе с клиентами. Его сотрудники в деталях объяснили мне механизм работы с растоможкой балкерных судов, а также рассказали базовые принципы коммуникации с клиентами, что в комплексе позволят обеспечить поставку скоропортящихся грузов в срок. Для меня стажировка прошла довольно эффективно, даже несмотря на дистанционный формат работы», - рассказал Иван Борисов.

Победа в конкурсе и пройденная стажировка позволили Ивану войти в число участников студенческих логистических проектов других компаний, например одного из крупнейших ритейлеров. Сейчас он продолжает развиваться в этом перспективном и интересном для себя направлении.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отмечает, что студенты из вузов Санкт-Петербурга одни из самых активных участников конкурса. Яркие тому доказательства – истории успеха победителей первых двух сезонов, отметил руководитель проекта.

«Студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Надежда Морозова после победы во втором сезоне проекта прошла дистанционную стажировку в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Под руководством куратора она провела анализ действующих и планируемых программ. Такой подход позволил Надежде расширить свои знания в области энергоэффективного строительства и получить опыт решения реальных рабочих задач. Другой студент СПбПУ Егор Демидов, который в первом сезоне конкурса успешно решил кейс «Северстали», стал полуфиналистом международного кейс-чемпионата для металлургов Metal Cup. Сейчас же он принимает участие в новом проекте платформы «Россия – страна возможностей» «Наставничество», – рассказал Илья Семин.

Сейчас на платформе профстажировки.рф размещен 101 кейс от 32 партнеров-работодателей Санкт-Петербурга и 41 кейс от 18 организаций Ленинградской области. В их числе ЗАО «БИОКАД», ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», ПАО «Ленэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»), АО «Петербургская сбытовая компания» (входит в группу компаний «Интер РАО»), ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и другие компании. Ероме бизнеса, на платформе размещают свои кейсы и образовательные учреждения, например, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.

По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго – 636. Всего на платформе проекта размещен 4671 кейс от 1401 работодателя.