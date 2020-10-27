Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийные учения в Московском районе

Цель мероприятия – отработка оперативного взаимодействия аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами во время устранения технологических нарушений на теплосетях.

По сценарию учений в результате повреждения подающего трубопровода возникло вытекание горячей воды у дома №33 по улице Орджоникидзе. Сообщение о технологическом нарушении поступило от населения в 10:00 через службу «004» в центральную диспетчерскую службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Во время тренировки оперативные бригады предприятия прибыли на место условного повреждения распределительной сети и приступили к обеспечению мер безопасности и ликвидации последствий дефекта совместно с силами ГИБДД и МЧС. Участок тепловой сети был отключен для организации временной схемы теплоснабжения близлежащих домов и социальных учреждений.

Благодаря слаженным действиям представителей всех служб условный дефект устранен в нормативный срок.