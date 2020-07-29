Молодые петербуржцы пройдут «Школу военных медиков» в Лагере героев на острове фортов

В Кронштадте Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями начался второй летний сбор для молодежи в «Лагере настоящих героев».

Второй сбор этого лета – «Лагерь настоящих героев» ждет воспитанников в «Школу военных медиков». В этот раз приехали только мальчики. Ключевой задачей в ходе организации отдыха детей по-прежнему является обеспечение высочайшего уровня безопасности, что успешно было реализовано в рамках первого сбора, воспитанницы которого также прошли «Школу военных медиков». Регулярная дезинфекция всех поверхностей, измерение температуры находящихся на площадке и требование справки об отсутствии коронавируса по приезду остаются неотъемлемой частью работы лагеря. Завершится второй сбор 3 августа 2020 года.

«В этом году лагерь примет 600 детей. Кстати, теперь Лагерь героев будет работать круглогодично, молодые петербуржцы на его территории смогут постигать основы военно-патриотического воспитания и отлично проводить время. Все ребята из первой смены, которая уже прошла в лагере, остались довольны и хотят снова приехать в лагерь. А это значит, проект востребованный и перспективный», - говорит председатель Комитета Юлия Аблец.

В «Школу военных медиков», вторую смену этого лета и первую смену для мальчиков, приехал 91 воспитанник, что вдвое меньше общего количества мест в «Лагере настоящих героев» в Кронштадте. Решение принять меньшее количество детей, как и в первом сборе этого лета, было принято организаторами специально, чтобы создать более благоприятную эпидемиологическую обстановку и обеспечить социальное дистанцирование детей.

Среди новинок второго сбора – соревнование «Мельница». Оно представляет собой квест, в ходе которого дети будут представлять разные военные профессии – медик, разведчик, радист, топограф, снайпер, командир, и тем самым сформируют единый взвод. Участники должны будут выполнить различные задания, в помощь им предоставят специальное оборудование: рацию, компас, топографическую линейку и многое другое. На каждом этапе игры дети должны будут найти деталь автомата АК-103, победителем по итогу станет тот взвод, кто соберет модель этого оружия из найденных ранее деталей.

Также мальчиков научат таким важным вещам, как оказание первой медицинской помощи, выживание в неблагоприятных условиях, ориентирование на местности. Дети значительную часть своего времени будут посвящать физической подготовке и увлекательным играм в лазертаг.

Почетными гостями, уже успевшими посетить воспитанников второго сбора, стали заместитель министра обороны Руслан Цаликов, общественный деятель и куратор «Острова фортов» Ксения Шойгу, глава Кронштадтского района Олег Довганюк и актёр Константин Хабенский, принявшие участие в торжественном открытии расположенной по соседству парка Аллеи героев, прошедшем в день военно-морского флота России, 26 июля.

Константин Хабенский отметил важность существования подобных детских лагерей. «Детский лагерь – это жизнь, которая будет постепенно наполнять, захлёстывать», – процитировали актера петербуржские СМИ.

Отметим, впереди детей еще ждут третий и четвертый сборы – «Школа спецназа» для мальчиков, где их обучат обращаться с оружием, тактической и строевой подготовке (5-16 августа), и «Школа военных связистов» для девочек, где дети узнают, как передавать информацию с помощью радиосвязи (18-29 августа).