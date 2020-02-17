Злостные нарушители режима инфекционных больниц должны быть привлечены к уголовной ответственности

Сегодня, 17 февраля, Петроградский районный суд Петербурга принял решение о принудительном помещении под медицинское наблюдение в больницу имени Боткина Аллу Ильину, у которой врачи подозревают наличие бушующего в мире коронавируса.

Напомним, Алла Ильина 30 января вернулась из Китая, 4 февраля почувствовала боли в горле и 6 февраля была госпитализирована в карантин Боткинской больницы на 14 дней. Однако 7 февраля женщина, сломав замок, сбежала.

Комментарий руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова:

- Специалисты по безопасности, которых я представляю, полностью поддерживают исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга и последующее за ним решение суда. Почти 70 тысяч человек во всем мире заболели коронавирусом, погибли более 1500 человек, и, к сожалению, эффективной вакцины на сегодняшний день нет. Мы не знаем, заражена ли Алла Ильина. Ни один врач не может дать гарантии, так как для выявления вируса нужно время, отсюда 14 дней карантина. Алла Ильина, на мой взгляд, совершила настоящее преступление. Сбежав из больницы, она стала опасна для всех жителей Петербурга, особенно своих соседей. Заразиться смертельным заболеванием мог любой человек, который, например, дотронулся до дверной ручки или перила на лестничной площадке, которых касалась Ильина. После побега из больницы Ильина несколько дней провела «на свободе» и могла заразить не только родных, но и каждого, кто контактировал с ней. Действующее в нашей стране законодательстве не позволяет без судебного решения госпитализировать опасного для общества гражданина, зараженного коронавирусом, что может привести к необратимым последствиям, гибели сотни людей, поэтому мы будем настаивать, чтобы пациенты с подозрением на коронавирус, не выполняющие требования лечащего врача и главного врача, привлекались к уголовной ответственности.

В общественном движении «За безопасность» полагают, что в связи развитием событий в мире и продолжающимися побегами из карантина – вслед за Ильиной из больницы имени Боткина сбежали другие пациенты, необходимо срочно ужесточить наказание за неповиновение законному распоряжению главного врача больницы вплоть до уголовной ответственности до двух лет, если речь идет о побеге из инфекционного медицинского учреждения.