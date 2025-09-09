Выставка «Под черным солнцем»

Дмитрий Шад, личность многогранная и неординарная, родился в 1982 году в городе на Неве, тогда еще носившем имя Ленинград, в семье, посвятившей себя врачебному делу. С самого детства, окруженный атмосферой науки и заботы о здоровье, он, казалось бы, был предопределен к продолжению семейной традиции. После окончания школы, не нарушая устоявшихся ожиданий, Дмитрий поступил в престижный Медицинский Университет имени И.И. Мечникова, одно из ведущих медицинских учебных заведений страны. Шесть лет упорного обучения пролетели, и в 2006 году он с гордостью получил диплом врача, специализирующегося на функциональной диагностике. С этого момента началась его профессиональная деятельность в сфере медицины, но, как оказалось, это была лишь одна грань его сложной и творческой натуры.

Дмитрий, обладая неуемной энергией и жаждой самовыражения, не ограничивался рамками медицинской профессии. Он находился в постоянном поиске, стремясь реализовать свой потенциал в различных областях. В его жизни нашлось место для самых разнообразных и, порой, весьма экстремальных увлечений. Музыка, всегда игравшая важную роль в его жизни, вылилась в создание собственной death metal группы, где он выступал в роли гитариста. Тяжелая музыка, наполненная темными образами и агрессивной энергетикой, стала одним из первых способов выражения его внутреннего мира.

Но музыка была не единственным его увлечением. Дмитрий проявлял неординарный интерес к миру природы, особенно к его экзотическим и опасным представителям. Он собрал внушительную коллекцию экзотических животных, среди которых были крокодил, змеи различных видов и другие необычные создания. Содержание такой коллекции требовало не только значительных финансовых затрат, но и глубоких знаний о биологии и поведении этих животных, а также большой ответственности. Этот период его жизни свидетельствует о его бесстрашии, любви к риску и стремлении к познанию неизведанного.

Не останавливаясь на достигнутом, Дмитрий решил попробовать себя в роли предпринимателя. Он открыл собственную студию татуировки, что стало еще одним способом самовыражения и реализации его творческих идей. Татуировка, как форма искусства, позволяла ему создавать уникальные образы на телах людей, выражая их индивидуальность и мировоззрение. Это увлечение также отражало его интерес к темной эстетике и бунтарскому духу.

Скорость и адреналин также занимали важное место в его жизни. Дмитрий был заядлым мотоциклистом, любившим гонять на своем байке по городским улицам и загородным трассам. Мотоцикл давал ему ощущение свободы и независимости, позволяя вырваться из рутины и почувствовать себя частью чего-то большего.

Однако, со временем, все эти разнообразные увлечения постепенно отошли на второй план, уступив место фотографии. Фотография стала тем самым видом искусства, в котором Дмитрий смог наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал и выразить свои самые сокровенные мысли и чувства.

Он начал изучать основы фотографии, экспериментировать с различными техниками и стилями, и постепенно выработал свой собственный, уникальный почерк. В 2019 году Дмитрий основал собственную фотостудию и полностью посвятил себя фотографии. Именно тогда он приступил к созданию серии фотографий, получившей название «Под черным солнцем». Этот проект стал кульминацией его творческих поисков и отражением его уникального мировоззрения.

Часть фотографий из этой серии была представлена на выставке, которая стала настоящим событием в мире искусства. Работы Дмитрия Шада получили широкое признание как в России, так и за рубежом. Его фотографии в электронном виде экспонировались на выставках в 36 странах мира, что свидетельствует о его международном признании и востребованности его творчества.

Успех Дмитрия Шада в мире фотографии подтверждается и многочисленными наградами. Он является обладателем 72 международных наград, что является впечатляющим достижением для любого фотографа. Его работы также вошли в частные NFT-коллекции по всему миру, что говорит о его актуальности и востребованности в современном цифровом искусстве.

Признанием его профессионализма стало и членство в престижной «Лиге Профессиональных Фотографов». Это подтверждает его высокий уровень мастерства и соответствие самым высоким стандартам в мире фотографии.

Несмотря на свой успех в мире искусства, Дмитрий Шад не забывает о своей медицинской профессии. Он продолжает работать врачом один раз в неделю, сохраняя связь со своим первоначальным призванием и оказывая помощь людям. Это свидетельствует о его социальной ответственности и желании приносить пользу обществу.

Манера фотографа является прямым отражением его рискованных увлечений и жизненного опыта. Он не боится экспериментировать, нарушать правила и выходить за рамки общепринятых норм. Его фотографии отличаются смелостью, оригинальностью и провокационностью.

Врачи, по роду своей деятельности, сталкиваются с самыми разными сторонами человеческой жизни, в том числе и с самыми трагичными. Они знают не только внутреннее устройство человеческого тела, но и обратную сторону человеческой психики. Этот опыт, безусловно, оказывает влияние на творчество Дмитрия Шада, делая его работы более глубокими и осмысленными.

Творчество Дмитрия Шада тесно связано с дарк-артом (темным искусством) – течением, которое получило широкое распространение в компьютерной графике и фотографии. Этот современный жанр является продолжением фольклора, древних мифов и страшных сказок, когда все непонятное мистифицировалось, а животное начало превалировало над человеческим, поскольку люди находились в неразрывной связи с природой. Дарк-арт исследует темы смерти, страха, тьмы и потустороннего мира, используя символику и образы, вызывающие сильные эмоции и ассоциации.

Сам фотограф так говорит о своем творчестве: «Все живут со своими демонами. Люди их боятся, избегают. Но я хочу показать их темную красоту. Хочу показать, что нам не стоит бояться своих внутренних демонов — мы можем научиться жить с ними и использовать их силу для творчества». Эти слова раскрывают суть его художественного замысла. Он не стремится к идеализации мира, а наоборот, показывает его темные стороны, считая, что именно в них кроется настоящая красота и сила.

В фотографиях Дмитрия Шада красота сталкивается с ужасающим, создавая мощный эмоциональный эффект. Он использует рога, шипы, длинные острые ногти, создавая образы, возвращающие человека обратно к тотему и мифу, когда человеческое и животное было слито воедино. Его персонажи – это существа, одновременно пугающие и привлекательные, отталкивающие и завораживающие.

Эротическая красота образов, созданных фотографом, напрямую воздействует на зрителя, активируя древние инстинкты. Его работы апеллируют к самым глубинным слоям человеческого подсознания, вызывая сильные эмоции и ассоциации.

Фрейд когда-то определил взаимосвязь между Эросом и Танатосом, влечением к жизни (секс, созидание) и влечением к смерти (агрессия, саморазрушение), взаимодействие которых формирует человеческую судьбу. В творчестве Дмитрия Шада эти два начала находятся в постоянном противоборстве, создавая динамичные и напряженные образы.

Первобытной красоте и противоборству этих двух начал посвящено творчество Дмитрия Шада. Он исследует границы между жизнью и смертью, добром и злом, красотой и уродством, показывая, что эти понятия неразрывно связаны между собой.

Что означает название серии «Под черным солнцем»? Это темный свет подсознания, откуда появляются персонажи фотографа. Черное солнце – это метафора, обозначающая скрытые, темные стороны человеческой психики, которые обычно остаются в тени. Дмитрий Шад выводит эти образы на свет, показывая их во всей своей красоте и сложности.

Важно, что Дмитрий Шад не только фотограф, он сам занимается боди-артом и так описывает процесс: «Сначала я придумываю персонажа, затем нахожу модель, подходящую для этого образа. Перед съемкой я раскрашиваю модель, иногда прикрепляю рога, шипы. Этот процесс обычно занимает 5–7 часов. Потом начинается сама фотосессия. Самая долгая длилась около 11 часов. А обработка одного снимка у меня занимает от нескольких дней до нескольких недель». Это свидетельствует о том, что его творческий процесс – это кропотливая и трудоемкая работа, требующая не только таланта, но и большого терпения и усидчивости. Он уделяет внимание каждой детали, стремясь создать идеальный образ.

Дмитрий Шад использует редкие среднеформатные камеры и тщательно продумывает освещение. Он не полагается на случайность, а контролирует каждый аспект съемки, чтобы добиться желаемого результата. Выбор среднеформатной камеры позволяет ему получать изображения с высоким разрешением и детализацией, что особенно важно для его стиля фотографии.

Главная цель фотохудожника - заставить зрителя задуматься о своей собственной природе, о своих внутренних демонах и о том, как мы можем научиться жить с ними в гармонии. Его работы – это вызов общепринятым нормам и стандартам красоты, призывающий к самопознанию и принятию себя таким, какой ты есть. Он стремится разбудить в зрителе дремлющие инстинкты и заставить его почувствовать связь с древними мифами и архетипами.

Даты проведения выставки: 12 сентября 2025 — 30 ноября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург