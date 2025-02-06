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Питерец.ру » Культура » Спецпоказ фильма «Пиковая дама» на «Ленфильме»

Спецпоказ фильма «Пиковая дама» на «Ленфильме»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Ленфильм
Спецпоказ фильма в рамках выставки «Мистическiй Кино-Петербургъ» 10 февраля в 19:00

Спецпоказ фильма в рамках выставки «Мистическiй Кино-Петербургъ» 10 февраля в 19:00

«Пиковая дама» оказывала таинственное влияние на всех режиссеров, которые брались за ее экранизацию. Если у режиссера появлялась идея экранизации пушкинской повести, она уже не покидала его воображение. Однако снять фильм удавалось далеко не всегда, более того, стали ходить слухи, что обращение к пушкинской повести сводит с ума. 

Так, Михаил Ромм взялся за экранизацию «Пиковой дамы» в середине 1930-х годов, но неудачи стали преследовать его самых первых дней съёмок. Когда производство фильма всё-таки закрыли, Ромм облегчённо вздохнул: «Как человек суеверный, я выбросил все материалы, которые были у меня по «Пиковой даме»: сценарий, литературу, специальные исследования историка Б. Поршнева, эскизы декораций и фотографии». Ромм трижды пытался её поставить, и все три попытки заканчивались катастрофой. 

А ещё до М. Ромма «Пиковую даму» пытался поставить в Ленинграде в 1930 году режиссёр Павел Вейсбрем. Были готовы и литературные и режиссёрский сценарии, утверждены исполнители, но картину внезапно запретили. 

Фильм-опера 1960 года по опере Чайковского с Олегом Стриженовым, сыгравшим сильную и страстную натуру человека, не привыкшего отступать в своих страстных желаниях (поёт Зураб Анджапаридзе), хотя всё-таки вышел на экран через 30 лет после рождения замысла, но успешным не был: «пение» под чужую фонограмму не было воспринято советскими зрителями.
Братья Васильевы (в действительности однофамильцы Георгий и Сергей Васильевы) задумались о сценарии по опере Чайковского ещё в 1930-е годы: они хотели убрать из истории самоубийство Германна и всю мистическую линию. Однако к съёмкам смогли приступить только в 1946 году. В роли Германна снимался Бруно Фрейндлих. Творческие планы, однако, оборвала смерть одного из братьев.  В результате фильм, в котором был использован сценарий братьев Васильевых, вышел только в 1960 году. Режиссёром фильма был Роман Тихомиров.

«Пиковую даму» не удалось экранизировать Михаилу Козакову, который дважды пытался это сделать. Казаков планировал соединить повесть Пушкина с оперной версией, современный Ленинград - с пушкинским Петербургом. Главный герой (Олег Меньшиков), петербургский мечтатель, неожиданно проваливался в Петербург времен Пушкина, где он становился чиновником и свидетелем необыкновенной истории. После крушения планов разочарованный Козаков написал: «Фильм не снял. Всё, что имел, потерял и разрушил». Съёмки уже не возобновлялись.  Козаков решил, что пушкинская проза несовместима с законами экранного языка. Однако его продолжал мучить вопрос, что же из себя представляет Германн, действительно ли он заключил сделку с тёмной силой, в чём состоит тайна старухи, и он опять задумался об экранизации пушкинской повести. Опять его постигла неудача. Козаков вспоминал: «При вторичной (попытке первая была в 80-м) экранизировать эту вечно загадочную повесть я сломался и загремел психушку. Падения, короткие взлёты и вновь падения, сокрушительные обвалы, чудовищные депрессии, страхи, самоанализ и самоуничижение и самоуничтожение. Не дневник - история болезни. В результате я и угодил в ленинградскую Бехтеревку».

А в 1982 году появилась «Пиковая дама» Игоря Масленникова, на первый взгляд - выверенно сдержанная и повторяющая текст повести, на деле - пронизанная фантастикой на всех уровнях киноповествования, хотя, возможно и независимо от режиссёрского замысла

Билеты на сайте киностудии «Ленфильм»: https://www.lenfilm.ru/service/Kinoteatr-Lenfilm/

Источник: Ленфильм
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