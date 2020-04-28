Для зрителей с нарушением слуха выпустят художественный фильм

Создатели спектакля "Маркес. Без слов" готовятся к съемкам художественного фильма для зрителей с нарушением слуха.

Совместно с независимой петербургской компанией коллектив спектакля приступит к съемкам фильма в основе которого лежит спектакль "Маркес. Без слов". Будущая картина "Пока шел дождь" ориентирована на слабослышащих зрителей и планируется к показу как на больших экранах, так и на онлайн-площадках. Создателям фильма важно показать историю маленького человека с помощью жестового языка и с отсутствием слов. При этом, фильм будет понятен не только для зрителей с нарушением слуха, но и для иностранных граждан. Для самого спектакля «Маркес. Без слов», киноверсия станет новым этапом и поможет охватить еще больше зрителей, открыть для широкой публики мир магического реализма всеми любимого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

"Киноверсия спектакля - это очень масштабная идея, которая позволяет выйти произведению за пределы сцены в реальный мир — будь то условное пространство воспоминаний героя, или настоящий морской берег, снежная зима, или теплое лето. Это интересная сложная работа над созданием нового мира." – создатели фильма.

В настоящий момент команда проекта "Пока шел дождь" запустила сбор средств на съемку фильма на краудфандинговой платформе Планета.ру, где любой желающий сможет поддержать уникальный фильм.

Новую экранизацию спектакля зрители смогут увидеть не ранее 2021 года.