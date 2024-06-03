В Саду Бенуа начались экскурсии по эмоциональному паблик-арт проекту

Начало лета ознаменовалось открытием необычной выставки паблик-арт художника Марины Звягинцевой – в расположенном на севере Санкт-Петербурга Саду Бенуа впервые расцвели цветы… из спинеров и пластиковых водопроводных труб. При помощи красочных колонок-гидрантов прогуливающимся по саду жителям и гостям Санкт-Петербурга теперь можно «прокачать» себя позитивными эмоциями.

Именно эмоциям посвящены интерактивные арт-объекты выше человеческого роста, с которыми посетители главной культурной локации района смогут взаимодействовать на протяжении всего лета.

Символическим языком художник Марина Звягинцева воплотила идею цветущего сада, где растения расцветают от щедрого полива «эмоциями». Каждый арт-объект посвящен одной из эмоций: спокойствие, эмпатия, нежность, вдохновение и эйфория. Для переноса эмоционального состояния на объект автор использовала собственную технику «биотипия» – живопись на движущейся воде.

«Эйфория», - написала на зеркале, – одном из арт-объектов экспозиции, – автор паблик-арта Марина Звягинцева. Так на открытии выставки художник выразила свои эмоции, которые ее в буквальном смысле переполняли.

«Если посетителям только предстоит испытать позитивные эмоции, «накачать» себя приятными чувствами, то я испытываю сегодня настоящую эйфорию», - поделилась Марина Звягинцева.

Марина занимается визуализацией эмоций несколько лет, ее паблик-арт проекты реализовываются во многих городах России. Инсталляция «Эмоциональный полив» стала ее первой экспозицией в Санкт-Петербурге. Художница призналась, что это самый легкий ее проект: от задумки и до дня реализации прошло всего полгода, в то время как на запуск других проектов уходят годы.

«Легко сотрудничать с людьми, которые с тобой на одной волне, - поделилась секретом успеха Марина Звягинцева.

Проект Benua Art Garden в общественном пространстве “Бенуа 1890” создан с целью не только популяризировать современное искусство, сделать его доступным для каждого, показать работы российских современных художников, но и для того, чтобы Сад Бенуа оставался любимым местом проведения культурного досуга жителей Калининского района, где можно посмотреть арт-объекты, посетить экскурсию или послушать лекцию.

По словам идеолога и генерального директора общественного пространства «Бенуа 1890» Елены Плахтий, совсем не обязательно за искусством ехать в центр – Сад Бенуа превратится в музей современного искусства под открытым небом.

«В этом году мы пригласили к сотрудничеству московскую художницу Марину Звягинцеву, которая создала для общественного пространства «Бенуа 1890» инсталляцию «Эмоциональный полив». Для нас это очень знаковый проект, потому что Марина, как никто другой умеет работать в разных локациях, будь то центр Москвы или спальный район, а также создавать арт-объекты, с которыми легко и интересно взаимодействовать, очень яркие, но при этом с глубоким смыслом», - поделилась Елена Плахтий.

Оценить паблик-арт выставку и прокачать эмоции смогли петербургские гости из сферы культуры, искусства и девелопмента. Гости сравнивали произведение художника с мировыми паблик-арт инсталляциями в Чикаго, в Москве и других мегаполисах, где активно развивается это направление искусства. По словам председателя оргкомитета международной премии за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства «Золотой Трезини» Павла Чернякова, любому городу нужны эмоциональные точки притяжения, поэтому подобные проекты очень важны.

После появления инсталляции с цветами-спинерами и водокачками гости обратили внимание, что изменилось их отношение к территории сада, к природе в парке.

«Когда в нашу жизнь проникает искусство, а тем более такое эмоциональное, все вокруг становится еще красивее. Прогулки по парку станут теперь намного ценнее и осмысленнее, поскольку инсталляция оказывает благоприятное влияние на восприятие», - поделился один из гостей открытия.

По словам местных жителей, открывшаяся выставка обладает терапевтическим воздействием – в Саду Бену теперь можно избавиться от лишних переживаний с помощью взаимодействия с искусством.

«Замечательная выставка! Теперь нет необходимости обращаться к психологам – приходи в сад и получай самые яркие положительные эмоции! Помоги себе сам, что называется! И самое главное – это рядом с домом. Спасибо за такой проект, он просто необходим в наше время», - поделилась своими впечатлениями одна из жительниц Калининского района.

Инсталляцию стоит посетить не только жителям района, горожанам, но и гостям города стоит выделить день и добраться до Benua Art Garden для «прокачки» позитивными эмоциями. До конца октября помимо экспозиции интерактивных паблик-арт объектов взрослых и детей ждут экскурсии-медиации и лекторий о связи эмоций человека и искусства.

По словам Елены, также важно, чтобы арт-объекты после выставки нашли свое постоянное место жительство. В ноябре инсталляция «Эмоциональный полив» переедет в один из жилых кварталов компании «Строительный трест» - друзей «Бенуа 1890» и соорганизаторов этого паблик-арт проекта.

«Современное искусство вышло за пределы выставочных залов и стало частью повседневной жизни. Сейчас важно продолжать формировать вокруг себя открытое и разнообразное культурное пространство. Поэтому поддержка проектов в области культуры и искусства – часть стратегии развития нашей компании. Мы планируем продолжать коллаборации со студиями современного искусства, будем привлекать их к оформлению интерьеров входных групп, холлов и общественных зон в наших жилых комплексах. Чтобы художественные проекты становились частью современной городской среды», - поделился заместитель генерального директора по развитию Объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров.

Инсталляция «Эмоциональный полив» – это третий проект Марины Звягинцевой, когда автор обращается к теме интервенции природы в городской ландшафт для снижения уровня стресса и насыщения горожан позитивными эмоциями. Мобильный арт-объект с цветами-спинерами «Закрутилось-началось!» как часть просветительского проекта парка «Зарядья» Park Lab в марте 2021 года стал символом начала сезонных ландшафтных работ. Арт-объект «Water линия» в подземном паркинге парка «Зарядье» с фитотронами, левитирующими растениями-эпифитами и трубами с мерцающей водой появился летом 2021 года и стал первой в мире постоянной паблик-арт инсталляцией с живыми цветущими растениями под землей.

Паблик-арт инсталляция «Эмоциональный полив»

Художник Марина Звягинцева

Санкт-Петербург, 2024

Место: Сад современного искусства Benua Art Garden

Адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 17 (7 минут от м. Политехническая)

Срок экспозиции: до 29 октября 2024