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Питерец.ру » Культура » Выставка ретротранспорта «Олдтаймер-Галерея»

Выставка ретротранспорта «Олдтаймер-Галерея»

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28
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Горэлектротранс
С 12 по 14 апреля ретротреллейус ЗиУ-5 можно увидеть на «Олдтаймер-Галерее»

Экспозиционно-выставочный комплекс СПб ГУП «Горэлектротранс» (ЭВК ГЭТ) принимает участие в выставке ретротранспорта «Олдтаймер-Галерея», которая с 12 по 14 апреля проходит в «Экспофоруме». На фестивале технических музеев России под девизом «От кареты до ракеты!» Горэлектротранс представит экспонат из своей уникальной коллекции старинных троллейбусов - ЗиУ-5.  Компанию троллейбусному раритету составит ещё один любопытный объект из ЭВК ГЭТ - интерактивный макет для детей на базе троллейбуса МТБ-82Д.

Выставка проводится в Петербурге с 2021 года и Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ – её постоянный участник. В этому году в «Экспофорум» приехал троллейбус ЗиУ-5, который добрался до фестиваля своим ходом. ЗиУ-5 был первой троллейбусной разработкой завода им. Урицкого в г. Энгельс.  В Ленинграде эта модель эксплуатировалась с 1959 по 1989 годы. ЗиУ-5 был гораздо вместительнее своих предшественников и обладал такой разгонной динамикой, что мог конкурировать с легковыми автомобилями.

Для детей ЭВК ГЭТ приготовил уже полюбившийся по многим мероприятиям интерактивный экспонат – раму троллейбуса МТБ-82Д. С легкой руки Булата Окуджавы сам троллейбус МТБ-82Д прославился в народе как «синий троллейбус». Такие модели были распространены по всему Советскому союзу, в Ленинграде МТБ-82Д эксплуатировался с 1946 по 1974 годы и стал первым послевоенным советским троллейбусом, чей кузов изготавливали целиком из металла, в то время как до войны их делали из дерева. Сохранившаяся рама, которая представлена на выставке в форме интерактивного детского экспоната, принадлежала троллейбусу, работавшему в Ленинграде под бортовым номером 245. После того, как его обнаружили на одном из дачных участков в окрестностях Петербурга, кузов решено было снять как не подлежащий восстановлению. А вот раму отреставрировали и превратили в профориентационный экспонат для детей. Благодаря чему у маленьких посетителей выставки в «Экспофоруме» будет возможность не только изучить устройство настоящей троллейбусной рамы, но и посидеть за рулем, почувствовав себя водителем троллейбуса.

Увидеть экспонаты из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта  на выставке «Олдтаймер-Галерея» в «Экспофоруме» можно в ближайшие три дня: 12 и 13 апреля с 11 до 19 часов, 14 апреля – с 11 до 18 часов.

Источник: Горэлектротранс
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