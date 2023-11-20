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Питерец.ру » Культура » В день рождения Майи Плисецкой: Бахрушинский музей поможет лучше узнать великую балерину

В день рождения Майи Плисецкой: Бахрушинский музей поможет лучше узнать великую балерину

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Опубликовал: Вадик Котов
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В день рождения Майи Плисецкой: Бахрушинский музей поможет лучше узнать великую балерину

Майя Михайловна Плисецкая, легендарная балерина и хореограф, родилась 20 ноября 1925 года. В честь 98-летия со дня ее рождения, давайте вспомним интересные факты о ее жизни и творчестве, а также расскажем о некоторых экспонатах, которые можно увидеть в ее музее-квартире на Тверской, 25/9.

Квартира, где проживала Майя Михайловна Плисецкая вместе со своим супругом, композитором Родионом Щедриным, была передана в дар Бахрушинскому театральному музею в 2022 году. Это место стало еще одним филиалом музея, и в нем собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой.

Особенностью этой квартиры является то, что в ней сохранена подлинная обстановка, создающая ощущение, что Майя Михайловна только что вышла и скоро вернется. На прикроватной тумбочке можно увидеть фотографию ее любимого супруга, а в шкафах столовой находятся книги, сервизы и статуэтки. Среди экспонатов, представленных в музее-квартире, особенно ценными являются работы известных художников. Здесь можно увидеть авторскую литографию Марка Шагала с его подписью, работы Фернана Леже, Артура Фонвизина, Анатолия Зверева и Владимира Шахмейстера. Эти произведения искусства придают особый шарм музею и позволяют почувствовать уникальную атмосферу, в которой жила и работала Майя Михайловна.

Один из самых важных людей в жизни Плисецкой была Лиля Брик, которая являлась ее большим поклонником. Лиля не пропускала ни одного спектакля с участием Майи и часто приглашала ее в гости. Именно на одном из таких вечеров Майя Михайловна познакомилась с будущим своим мужем, Родионом Щедриным. Эта встреча сыграла важную роль в их жизни и стала началом их счастливого брака. Если вы посетите музей-квартиру Майи Михайловны Плисецкой, то сможете услышать множество удивительных историй из жизни этой прима-балерины. Заведующая музеем-квартирой, Оксана Карнович, была лично знакома с Майей Михайловной и вспоминает ее с восхищением. Она впервые увидела Плисецкую в балетном зале и была поражена ее элегантностью, молодостью, открытостью и добротой. Они вместе готовились к гастрольной поездке в Вену, организованной танцовщиком Большого театра Гедиминасом Тарандой, и участвовали в гала-концерте с Майей Плисецкой.

Майя Михайловна Плисецкая оставила неизгладимый след в истории балета. Ее уникальный талант, грация и выразительность вдохновляют и восхищают поколения балерин и зрителей по всему миру.

Музей-квартира на Тверской, 25/9 является прекрасной возможностью окунуться в мир этой великой артистки, узнать больше о ее жизни и насладиться ее творчеством. Не упустите шанс посетить это уникальное место и узнать больше о Майе Михайловне Плисецкой - одной из самых великих балерин всех времен.

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