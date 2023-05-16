20 мая Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева откроет двери для участников акции «Ночь музеев» и представит программу, подготовленную специально под тему акции «Опыт».

Программа рассказывает об опыте, который человек уже перенял у природы, и о том, чему ему еще предстоит научиться для решения актуальных проблем человечества.

На экскурсии «Протестировано эволюцией» посетители узнают, какие обитатели почвы стали прообразом водонапорной башни, светоотражающего знака, буровой машины и панельного дома. А также о связи лишайника кладонии и Останкинской телебашни, мокрицы — с установкой по добыче воды из воздуха и что общего у геккона и многоразовой клейкой ленты, а у бражника — с самолетом.

Участники «Экологической лаборатории» оценят уровень загрязнения почвы с помощью растений и узнают, почему картофель называют вторым хлебом, освоят разные способы его выращивания, проведут опыты и выберут свое любимое блюдо.

Отдельное внимание программы музея уделено проблеме утилизации изделий из пластика и переработке микропластика, который обнаружен во всех уголках Земли. Посетители выставки выяснят, куда уже проник вездесущий пластик, увидят супер-червей, выделяющих ферменты, которые способны его переработать. Этот способ утилизации пластика стал доступен учёным после недавних исследований почвы.

Выставка музея в эту ночь анонсирует начало фестиваля «Наука на Стрелке», направленного на популяризацию научных исследований в России и за рубежом о вызовах, с которыми столкнулся человек при взаимодействии с природой, технологиями и окружающим миром на современном этапе глобального развития. Стенды с информацией от институтов «Научного квартала», в который входят научные организации различного профиля, расскажут о наиболее значимых направлениях исследований, преимущественно, в области экологии.

Приобрести билет для участия в программе можно на официальном сайте акции «Ночь музеев». Экскурсии стартуют каждые полчаса с 18:00 до 05:00, продолжительность — 1 час.