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Питерец.ру » Культура » В Петербурге подвели итоги Всероссийского фестиваля «День детского экологического кино России»

В Петербурге подвели итоги Всероссийского фестиваля «День детского экологического кино России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийского фестиваля «День детского экологического кино России»

21 октября в Петербурге, в пресс-центре «Интерфакс Северо-Запад»» состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов Всероссийского фестиваля «День детского экологического кино России», проводимого при поддержке компании «Газпром переработка».

В этом году «День детского экологического кино России» прошёл в IX раз. Цель фестиваля — содействовать экологическому просвещению молодого поколения через поддержку юных кинематографистов. Взрослое и детское жюри оценило работы участников в шестнадцати номинациях. В ходе пресс-конференции были подведены итоги фестиваля и названы победители. В конкурсе в разных номинациях приняли участие дети из более чем 30 регионов России. Разноформатные работы: фильмы, телерепортажи, мультипликация объединены темой экологии.

«Идея проекта фестиваля проста: мы совмещаем творчество с детским экологическим просвещением и воспитанием. Очевидно, что культурного человека без правильного экологического поведения сегодня быть просто не может. Это понимание — базис для нас как для организаторов фестиваля. Детское творчество как раз и интересно нестандартностью подходов к реализации заявленных в рамках фестиваля тем. Это единственное в России мероприятие, которое занимается экологическим воспитанием именно через киноповестку», — отмечает Константин Грибач, инициатор проведения и исполнительный директор «Дня детского экологического кино России».

В этом году фестиваль получил инклюзивное наполнение. Благодаря сотрудничеству с благотворительной организацией «Перспективы» и Специальным олимпийским комитетом Санкт-Петербурга дети с особенностями развития смогли представить свои работы на фестивале в специальной номинации «Особенный взгляд». Инициатором включения фестиваля в инклюзивный проект «Равные» по созданию равных возможностей для особенных людей выступила компания «Газпром переработка». Также компания организовала коллаборацию двух кинофестивалей — «Дня детского экологического кино России» и «Влюбленных в искусство», масштабировав проект.

Начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром переработки» Юлия Митрофанова рассказала, что для компании это был первый опыт поддержки фестиваля. Цель – не просто оказать спонсорскую помощь, но стать полноценным партнером двух фестивалей и содействовать сохранению культурного наследия и воспитанию подрастающего поколения. Для нас, как для социально-ориентированной компании, темы экологии очень близки. И конечно, одна из важнейших тем — экологическое воспитание подрастающего поколения. Мы реализуем много социальных проектов в регионах своего присутствия, и вопросы экологии, повторюсь, важнейшие. Приняв решение поддержать фестиваль, мы дополнительно учредили три номинации. В частности, в одной из них приняли участие работы детей наших сотрудников, работающих на предприятиях в разных регионах. И, конечно, очень важная номинация — „Особый взгляд“. У компании давно работает социальная стратегия „Равные“, которая направлена на поддержку детей. И в рамках фестиваля были представлены работы, подготовленные детьми с особенностями развития», - уточняет Юлия Митрофанова.

«День детского экологического кино России» поддержал Международный кинофестиваль документального, игрового короткометражного и анимационного кино «Влюбленные в искусство», спонсором которого на протяжении многих лет является «Газпром переработка». По словам Юлии Митрофановой, благодаря интеграции каждый из кинофестивалей получил больший охват потенциальной аудитории, привлек внимание государственного и коммерческого сектора. Такая синергия позволила укрепить межкультурные связи. Начиная с 2022 года фестиваль станет активным участником инклюзивного движения по созданию мира равных возможностей.  

«Мы решили сделать коллаборацию с детским экологическим фестивалем — „Влюбленные в экологию“. Ведь, по сути, те, кто влюблены в искусство, влюблены и в экологию, которая сейчас является несомненным трендом для развития общества. Поддержка детского кино, либо кино, созданного взрослыми режиссерами, но направленного на развитие подрастающего поколения, всегда стоит особняком. Такие фестивали - необходимая часть жизни страны. Нам важно в целом выработать цепочки взаимодействия между властью, бизнесом, творческими организациями, чтобы обеспечить качественное развитие детского кино», — констатирует Илья Михайлов-Соболевский, российский телеведущий, генеральный продюсер кинофестиваля «Влюбленные в искусство», режиссер и сценарист. «Мы много лет сотрудничаем с компанией «Газпром переработка», и на примере этой работы понимаем, насколько важна роль бизнеса и государственная поддержка отечественного кинематографа, в частности начинающих кинематографистов. Молодые режиссеры получают поддержку в виде грантов. «Взрослый фестиваль» учредил свою номинацию «Влюбленные в искусство» на Дне детского экологического кино. И эта преемственность крайне важна. В этом году победителем стал фильм уже хорошо знакомого медиацентра «Три кота» - «Вода». В короткометражном кино ученики Сертоловской гимназии рассказывают о загрязнении рек и озер. Дети поднимают вопрос о чистоте пляжей, об отходах, которые остаются после отдыха на природе у воды. Возраст авторов фильма 7-18 лет», - поясняет Илья Михайлов-Соболевский.

«Когда познакомился с работами, представленными на фестивале, поймал себя на мысли, что моя мечта воплощается – дети проявляют все больший интерес к той же анимации. Анимация, как известно, это прежде всего интерес к деталям, что очень сильно развивает любого человека, что уж говорить про детей. Было видно, что авторы фильмов с интересом этим занимались, и что важно – занимались именно экологическими темами», - считает Дмитрий Семенов, художник-мультипликатор, режиссер-аниматор, лауреат всероссийских и международных конкурсов и премий.

Спикеры представили в ходе конференции примеры ярких работ. Полный список победителей можно найти на сайте http://ecofilmdeti.ru/.

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