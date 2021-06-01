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Питерец.ру » Культура » Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец»

Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец» направления «Хореография» творческого FESTа

29 мая в Доме молодежи Санкт-Петербурга прошел финальный день отборочных туров АРТ-Фестиваля учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга 2021 года. Коллективы представили номера в номинациях «Современный танец» и «Уличный танец».

В номинации «Современный танец» приняли участие более 20 танцевальных коллективов районных подростково-молодежных клубов, подростково-молодежных центров и Домов молодежи Санкт-Петербурга. На оценку профессиональному жюри были представлены номера в жанрах contemporary, modern и джаз-фанк.

Последней номинацией не только этого дня, но и всего АРТ-Фестиваля в этом году стала номинация «Уличный танец». Члены жюри и гости Фестиваля смогли увидеть более 10 эффектных выступлений танцевальных коллективов, включающих в себя такие популярные жанры как hip-hop, locking и house.

По итогам дня в каждой из номинаций были выбраны победители, призеры и обладатели Гран-при номинаций в трех возрастных категориях: от 14 до 18 лет, от 19 до 25 лет и от 26 до 30 лет.

Источник: Комитет по молодежной политике
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