В День кино обсудили первые этапы развития креативного кинопространства

Кинематографическому арт-кластеру быть: в Санкт-Петербурге обсудили первые этапы развития креативного кинопространства.

В День российского кино, который отмечается в России 27 августа, прошла первая онлайн-встреча, посвящённая развитию кинематографического арт-кластера, учреждённого телеканалом о кино «КИНО ТВ». Новое культурное пространство, которое объединит экспертов и любителей и станет отправной точкой для новой вехи в истории кинематографа, расположится в Санкт-Петербурге.

Крупнейший российский телеканал о кино «КИНО ТВ» взял на себя трудную и ответственную миссию – стать драйвером развития российского кинематографа в новых экономических и социальных реалиях. По мнению канала, сложившаяся благоприятная ситуация с уходом западных фильмов должна не ослабить российскую индустрию за счёт уменьшения конкуренции, а напротив, позволить отечественному кинематографу полноценно расправить крылья. Но для этого понадобятся усилия многих игроков рынка.

Существенным вкладом канала в прогресс развития индустрии станет открытие первого кинематографического арт-кластера, который расположится в одном из исторических зданий Северной столицы, напротив «Новой Голландии». Основные цели развития и необходимость создания нового кинокластера обсудили чиновники и эксперты отрасли.

«Так получилось, что даже в индустрии кино Россия в какой-то момент потеряла суверенитет: наши молодые дарования начали переснимать голливудские фильмы «план в план». На киноплощадках вы сейчас не найдёте ни одной камеры или светового прибора, произведённого в России. Мы забыли, что наша школа кино была признана во всём мире: Тарковский, Параджанов, Шахназаров, Чухрай, Михалков, Габриадзе, Иоселиани… – сотни великих фамилий. Понадобилось всего 30 лет, чтобы о них забыть, превратиться в окраину мировой киножизни и начать снимать кино «на экспорт» по чужим лекалам. Мы стали считать удачен ли кинофестиваль по наличию на дорожке второсортных голливудских звёзд. И если в нашем фильме не было запойного алкоголика, бьющего жену и детей, или НКВД-шника, непременно садиста и извращенца, кино на Западе не котировалось, призы не получало. В итоге выросла целая индустрия по созданию кино о «кровавом Мордоре». А мы всё еще удивляемся, отчего эти «лауреаты» из Тбилиси и Стамбула повторяют лозунги, написанные в ЦИПСО ВСУ. Пришло время возвращать нашему кино самобытность и суверенитет. Пришло время снимать серьёзное и честное русское кино. И если есть люди, которые объединят тех, кто это понимает, чудесно. Нам пора импортозаместиться – не только технологически, но и идеологически – и в этом важнейшем из искусств», – прокомментировал идею создания кинокластера заместитель Председателя Госдумы Федерального собрания РФ Пётр Толстой.

Свой взгляд на развитие арт-кластера озвучили и видные эксперты отрасли.

Ведущий программы «Индустрия кино», Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев подчеркнул, что сегодня, когда современный кинопоказ переживает настоящую революцию, Петербург с появлением таких кинопространств снова становится законодателем нового суперсовременного стиля кинопросмотров. «Мне представляется, что зритель будет охотнее откликаться на приглашения в те места, где кино специально показывают, где о нём рассказывают, где можно его обсудить, поспорить и запомнить такой поход надолго. Места, где кино просто идёт, уже не будут вызывать прежнего интереса. Считаю идею открытия кинокластера «КИНО ТВ» в Санкт-Петербурге просто замечательной».

«Наш кинематограф обращает внимание на молодёжь, когда она уже не совсем молодёжь», – в заочной дискуссии принял участие кинокритик Егор Москвитин. Он отметил направления, на которых арт-кластеру необходимо сфокусироваться: «На цеховой самоорганизации – стоит придумывать учебные программы и лаборатории для операторов, сценаристов, актёров и представителей других гильдий. На фестивалях жанрового кино и воспитании «ленинградской» школы критики. Несправедливо, что пресс-показы проходят только в Москве, а кинокритиков Санкт-Петербурга оставляют без них. А ещё можно попробовать реализовать в России то, что давно делают в Голливуде – превращение первых зрителей в фокус-группы».

Поэт и сценарист Юрий Арабов о будущем арт-кластере «КИНО ТВ»: «Я уже не раз слышал о создании таких площадок или пространств, и, конечно, они нужны. Но здесь же подразумеваются ещё образовательное направление и дискуссионная площадка, и вот именно это я считаю крайне важным, потому что не только наши кинематографисты, но и наша молодёжь, как и в 20-е годы, к сожалению, в России крайне безграмотны. Это исторический виток: тогда революция смела страну, вчера революция в России в начале 90-х тоже смела старый уклад. И при таких переменах всегда рушится образование. Молодёжи, чтобы воспринимать авторское кино, требуется понимание хотя бы того, что такое мифология, что такое литература, что такое русская литература, что такое зарубежная литература, какая между ними разница. Это же важные вещи. Если в новом пространстве организовать серию лекций по этим направлениям, это было бы очень здорово».

Российский актёр Дмитрий Певцов подчеркнул: «Появление подобного кластера не отзывается на запросы нашей индустрии, которая построена сейчас вся лишь на кошельке. Она занимается зарабатыванием. Творчество давно уже забыто, подавляющее большинство фильмов снимаются, чтобы заработать. В советское время успех фильма отмечался количеством зрителей, которые посмотрели кино, сейчас успех фильма измеряется количеством рублей, которые кино заработало. Это вроде метафизическая вещь, но она о многом говорит. Бухгалтерия стоит выше творчества, выше режиссёра. В кино правят продюсеры, но не идеи. Так что кластер, который будет заниматься не массовым кино, а хорошим кино, душевным, авторским, он будет стоять отдельно от киноиндустрии. Пора поддерживать кино, которое говорит и призывает к общечеловеческим ценностям. Это важный момент. Нужно искать российского героя. А они есть, и их много».

Актёр Борис Щербаков отметил: «Открытие таких арт-кластеров, как киноцентр, очень важно! Очень хорошо, что будет такое место! Главное привлекать туда молодёжь. И поменьше голливудских фильмов, во Франции вообще они запрещены! И правильно делают. Показывают только своё кино. Нам обязательно нужно возрождать своё, российское, кино!»

Арт-кластер расположится в знаменитом в Петербурге доме Кранкенгагена, прямо напротив верфей Новой Голландии, превращённых в один из самых модных в городе парков. По сообщениям источника на телеканале «КИНО ТВ», открытие центра Кино запланировано на 2025 год. Руководство канала заверило, что реставрация здания в историческом центре Санкт-Петербурга будет бережной и учитывающий историческую ценность.

«Мир вокруг меняется всё быстрее, и мы рады, что у нас теперь появилась возможность по кирпичику создать новое арт-пространство и преобразовать «кирпичный модерн» с более чем 120-летней историей в место, где огромное количество людей сможет реализовать себя, свои проекты, обрести новых друзей, наставников и новые мечты, – прокомментировал генеральный директор телеканала «КИНО ТВ» Сергей Катышев. – Мы бережно подойдем к реконструкции этого уникального и ценного здания – в надежде, что оно станет основой для развития киноиндустрии не только в Северной Столице, но и в России».