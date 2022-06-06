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Питерец.ру » Культура » Выставка «Русское»

Выставка «Русское»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Проект «Русское» в музее Эрарта — первая персональная выставка Василия Слонова в Санкт-Петербурге

Работы художника не раз экспонировались в России и за рубежом: в Красноярске, Перми, Москве, Кельне, Пассау и Майами, но проект «Русское» в музее Эрарта — первая персональная выставка Василия Слонова в Санкт-Петербурге. произведений автора, в том числе работы из серий «Имперские кокошники», «Прах и пустота», «Жизнь насекомых» и «Ватники апокалипсиса». Зрителя ждет эпатажная, эксцентричная по мысли интерактивная экспозиция.

Придерживаясь своей линии, художник создает как работы небольшого формата в эстетике реди-мейда, так и масштабные объекты паблик-арта, внедренные в городскую среду. Известный российский арт-бунтарь и сам по себе ходячий перформанс: он обыгрывает пародийный образ дремучего сибирского мужика с бородой и топором в хрустальном зверинце постмодернизма. Это амплуа возникло неслучайно — Василий родился в тайге, в легендарном поселке Шушенское, где провел большую часть своей сибирской ссылки В.И. Ленин. К 100-летию вождя революции здесь открыли картинную галерею и художественную школу, которую впоследствии окончил и Слонов. Возможно, иронически-патетическая манера высказывания, выраженная в потребности к деконструкции стереотипов, а также навык злободневного перекодирования предметов и обнаружения в них архетипических черт сформировались у художника на основании детских впечатлений от «передоза» идеологических штампов.

Работы Слонова — это скорее мыслеобразы, чем предметы для любования. «Сейчас, да и всегда, художник — это не тот, кто умеет рисовать. Это тот, кто умеет думать. Стратегии могут быть наиразнообразнейшими и могут включать политический контекст в том числе. Современное искусство часто обвиняют в отсутствии профессионализма и избытке эпатажа. Но вся история искусства — это эпатаж. Импрессионисты тоже были эпатажными для традиционной классической живописи», — считает автор.

При создании своих работ художник зачастую выбирает неожиданные материалы (металл, вату, кирпич), сочетает несочетаемое. Его произведения почти всегда гротескны и абсурдны. Автор создает не только эпатажные, но и емкие художественные образы «русского-вечного», словно продиктованные самой сибирской хтонью. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что работы Слонова — это натуральный визуальный фольклор в его современном постмодернистском прочтении. В них заключена стихия самого настоящего русского народного абсурдизма.

Об авторе 

Василий Слонов родился в 1969 году в селе Шушенское. С 1985 по 1991 год он учился в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова. В 90-е и нулевые годы Слонов участвовал в Красноярских музейных биеннале. Некоторые из его постконцептуальных объектов установлены в городской среде, например, около Красноярского музейного центра.

С работами Василия Слонова знаком практически каждый активный пользователь Интернета: кто-то видел его «Мухобаму» (автор, вдохновившись небольшим курьезом во время выступления Барака Обамы, увековечил образ политика, нанеся на лицевую часть мухобойки его портрет), кто-то наверняка делал репосты его инсталляции-сердца из красных зонтов. Иностранные СМИ, к примеру, Wall Street Journal, обратили внимание на творчество Слонова после скандального закрытия в 2013 году его персональной выставки Welcome! Sochi 2014 в рамках фестиваля «Белые ночи». В одном из своих интервью Василий Слонов говорит: «Нельзя же вот так в лоб интерпретировать творчество. Если художник нарисовал виселицу, значит, он хочет всех повесить: спортсменов, зрителей, гостей... Нарисовал топор — значит, хочет всех зарубить. В том и дело, что разные люди вкладывают в один и тот же образ разные ощущения».

9 июня в музее Эрарта

Источник: Эрарта
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